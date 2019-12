Diversos valores del dólar y su impacto en la economía

Jujuy, como todo el país, sentirá el impacto de las medidas económicas tomadas por el Gobierno nacional, y dependiendo qué sector social se mire el mismo será diferente. Un ejemplo claro es la aplicación del dólar turista, que es criticado por el sector de agencias de viajes y bienvenido por la Secretaría de Turismo que considera que atraerá más visitantes a Jujuy.

Con las medidas planificadas, la Nación pretende cuidar las reservas, aliviar la crisis y pagar vencimientos de deuda externa.

En lo que refiere a la circulación de la moneda extranjera en la provincia, las casas de cambio y "arbolitos" indicaron que la venta de lo que sería el dólar "blue" está en aumento, más aún teniendo en cuenta la proximidad a las vacaciones, aunque indicaron que el movimiento no es tan significativo debido a la poca capacidad de ahorro que tiene la mayor parte de la población local.

Este diario consultó a economistas que indicaron que los diferentes precios del dólar tendrán impacto a mediano plazo en las economías regionales, que es muy pronto analizarlo, más aún teniendo en cuenta que se esperan que las medidas económicas anunciadas sean acompañadas por otras que tengan una visión de mediano plazo.

En este sentido el economista Juan Ljungberg indicó que la duración del plan económico nacional de cinco años es mucho y llevar al dólar a 83 pesos implica que la mayoría de los argentinos no podrá salir al exterior. El "resto queda vedado económicamente, que es entendible en momentos circunstanciales, no creo que los cinco años sean razonables. Quedamos presos no solo para el turismo, sino las empresas que viajan necesitan hacer negocios, estudiantes que viajan con becas, con todo esto será casi imposible salir al exterior. Creo que la extensión de la medida es demasiada y no debiera ser así".

Por otro lado, los consultados coincidieron en que es necesario ver todas las medidas que se anunciarán para hacer un análisis integral.

Los argentinos están acostumbrados a pensar sus gastos y a invertir sus ahorros en dólares. A partir de los últimos anuncios que realizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, ahora deberán pensar en cinco tipos de dólares, con diferentes cotizaciones.

El anuncio de la implementación de un dólar turista que propone un recargo del 30% sobre el valor del dólar oficial en las compras que se realicen con tarjetas de crédito en el exterior o desde el país a prestadores de servicios extranjeros, y que se amplió además a la compra de dólares para ahorro, puso en alerta a los agentes de viajes, quienes temen sufrir una notable reducción en el movimiento turístico, especialmente emisivo.

En este panorama es interesante conocer cuáles son las variantes del dólar en estos momentos.

Dólar minorista oficial, es el que se puede comprar en las sucursales de los bancos o a través de las agencias de cambio. Hoy -y hasta la aprobación de la Ley de Solidaridad- el acceso a ese dólar está limitado a US$200 por mes y por persona. Mientras que las empresas solamente pueden comprar a ese valor para pagar deudas e importaciones al exterior, pero no para su atesoramiento. Su cotización oficial es de $63 en el Banco Nación.

También está el dólar "turista" y "ahorro", que es el más nuevo. Nació como "turista" pero muy rápido pasó a abarcar otros rubros, como servicios, y ayer se confirmó que también será para lo que quieran acceder a los dólares permitidos por el Banco Central para compras individuales mensuales (US$ 200). Si se aprueba la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Gobierno envió al Congreso, a ese precio se le debe sumar un 30% adicional: teniendo en cuenta la cotización de este martes, será de $81,90.

El dólar mayorista corresponde a la cotización del oficial, que el Banco Central le cobra a los bancos minoristas. Su cotización es de $59,84. A ese valor, solo pueden acceder grandes inversores a través de la mesa de un banco. Es utilizado para operaciones entre bancos, empresas y el comercio exterior.

El dólar "libre" o "blue", como se trata de uno informal, que va por fuera de los canales legales, no cotiza en ningún mercado específico y su valor es una estimación. Es el que ofrecen las llamadas "cuevas" o los vendedores callejeros (arbolitos). También se usa entre familiares, amigos, particulares o los turistas que intercambian moneda fuera de los canales oficiales.

El reciente impuesto del 30% -que se proyecta para los consumos en dólares en el exterior y para la compra de divisas para atesoramiento- reavivó este mercado y amplió su brecha con el minorista. Se puede conseguir a $73 según estimaciones y la brecha es de casi $10 o un 16%.

También está el dólar MEP o bolsa. El Mercado Electrónico de Pagos es una forma de comprar dólares a través del mercado de bonos soberanos en dólares (que cotizan tanto en pesos como en dólares). Para esta operatoria, los más usados son los más líquidos (AO20D, AY24D, DICYD). Se requiere tener una cuenta comitente en una Sociedad de Bolsa y una caja de ahorros en dólares. Como se trata de una operación "en blanco", el origen de los fondos debe estar debidamente declarado. Este se transfiere el dinero en pesos a la Sociedad de Bolsa, se compran bonos soberanos que tengan cotización en pesos y en dólares (hay distintos plazos de liquidación desde contado inmediato hasta 72 horas), luego se mantienen por un plazo obligatorio en la cuenta comitente y finalmente se venden.

El dólar contado con liquidación, es una forma de sacar divisas del país. Se realiza a través de un bono o también a través de una acción listada en el exterior a través de ADRs (American Depositary Receipts) que se compra en pesos o dólares en la Argentina y se vende en el extranjero. Como se necesita tener una cuenta en el exterior, no es algo usado por la mayoría de los ahorristas argentinos. Está más reservado a inversores o empresas, cotiza a $75,13.

El precio del dólar "turista" o "tarjeta" y para atesoramiento surge de la suma del dólar oficial y un impuesto del 30%.

El mismo impuesto se pretende aplicar a servicios tales como Netflix, Spotify, Amazon o ICloud, la "nube" de los productos Apple.