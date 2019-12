Otorgaron la libertad a Fabián “Chato” Avila

Hace instantes le otorgaron el beneficio de libertad condicional a Fabián “Chato” Avila, quien en diciembre del año pasado fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión en el marco del juicio conocido como “Balacera de Azopardo”, hecho ocurrido el pasado 27 de octubre de 2007.

En el mismo juicio la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala y Alberto “Beto” Cardozo resultaron absueltos por el “beneficio de la duda”.

El juez de Instrucción Penal, Carlos Emilio Cattán, resolvió dictar la libertad condicional a Avila y en su fallo reza “…conceder a partir del día de la fecha la libertad condicional solicitada por el interno pensado Avila, Fabián Alberto, y sin perjuicio de que oportunamente y mientras dure la condena impuesta cumpla con las obligaciones a las que se encuentran sometidos los liberados condicionales, ello son: residir con domicilio fijado (…) no podrá cambiar de domicilio sin previo aviso al Patronato de Liberados y Menores encausados y autorización judicial; b) abstenerse totalmente de ingerir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes; c) Adoptar dentro del plazo de diez días arte, oficio, industria o profesión si no tuviere medios propios o de subsistencia; d) No cometer nuevos ilícitos; e) No podrá portar o tener armas…”