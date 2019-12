Alberdi es el nuevo campeón

Sportivo Alberdi se consagró Campeón 2019 del Anual de la Liga Regional Jujeña de Fútbol. Ayer se impuso ante Defensores de Yuto 2 a 0 en duelo revancha por la final y jugará el Regional Federal Amateurs.

El "Ángel Lamas" con el control de Enzo Ramírez lució un lleno total, gran marco de ambos lados que durante los noventa minutos alentaron a sus equipos. En la ida habían igualado 2 a 2.

El encuentro se disputó bajo una intensa llovizna que acompañó los 90 minutos de juego, sin embargo la gente dijo presente y se pudo jugar con normalidad por el buen estado del campo de juego.

Tras el triunfo las autoridades de la Liga Regional, encabezado por su presidente Marcelo Blanco, hicieron entrega de medallas al subcampeón Defensores de Yuto y de medallas y el trofeo al Campeón de la edición 2019 el Club Sportivo Alberdi, será el representante en el Torneo Regional Federal Amateurs 2020.

El encuentro no resulto tan atractivo como se suponía, la lluvia no acompañó, fue de un trámite parejo y con escasas llegadas de gol, Alberdi sacó provecho para abrir el marcador, en una jugada con pelota parada, el tiro libre de Villa rebotó en el travesaño y el balón quedó justo al lateral Agustín Herrera que solamente empujó la pelota al fondo de la red cuando el reloj marcaba los 29 minutos de juego.

Después a ninguno de los dos se les cayó una idea. Alberdi defendió la diferencia ante un rival que no encontró el camino para llevar peligro al arco del frente.

En el complemento la visita salió dispuesta a igualar el tanteador pero no fueron claros a la hora de la definición mientras que el local contó con espacios pero le costaba llegar.

Alberdi sufrió a los 24 minutos la expulsión de Alan Vaca, a partir de esa jugada todo hacía suponer que la visita, con un hombre de más, se lo llevaría por delante, sin embargo el "tigre" se acomodó mejor y controló al rival. Sucede que la "naranja mecánica" no supo hacer rotar la pelota a lo ancho de la cancha teniendo en cuentas las dimensiones del mismo.

Gabriel Ojeda, a los 37 minutos, de cabeza logró aumentar el marcador tras un tiro de esquina de Villa que no fue rechazada por los defensores rivales y aprovechó para sentenciar el partido.

Minutos más tarde se fueron expulsados Miguel Valdiviezo y luego Medina en Defensores de Yuto junto a Sanabria de Alberdi y en tiempo adicional Méndez en la visita.

Ambos equipos demostraron el por qué estaban en la final, no cedieron terreno, Alberdi aprovechó las que tuvo y se alzó con el trofeo de campeón.

Así Alberdi cierra una buena temporada, ya que en la previa, le ganó a Sportivo Leach la final de cuarta división 4 a 3 por penales después de perder 3 a 2 en tiempo reglamentario e igualar la serie. Además el sábado también festejó pero en quinta luego de despachar en la última presentación a Defensores de Fraile Pintado. (Marcelo Pereyra)

Aniceto Roldán y un regreso a casa



ANICETO ROLDÁN / EL DT VOLVERÁ A DIRIGIR A ATLÉTICO TALLERES.

Pasaron algunos años y Ricardo Aniceto Roldán regresará a dirigir Atlético Talleres, o tal vez nunca se fue porque cuando tuvo algún dinero de un legado de su familia y podría haberse comprado una casa en cualquier ciudad del país, eligió comprarse una en Perico.

Fiel a su estilo de hombre trabajador de tierra santafesina, cuando no dirigía ningún equipo, no dudó en ponerse el overol y trabajar como cualquier obrero en un corralón, o preparar él mismo unos ricos choripanes que vendía frente al estadio periqueño.

Con las vueltas que tiene la vida, nuevamente estará comandando el “expreso” que pugna por volver a un escalón superior del fútbol del ascenso argentino donde supo estar alguna vez.

La dirigencia de Atlético Talleres con Enrique Barros a la cabeza, apostó a la experiencia y carisma de Roldán que sabe de estas lides, para un nuevo intento en el Regional 2020.

Para lograr el ansiado objetivo no sólo dependerá de su sapiencia sino también que pueda contar con un plantel que comulgue con la idea futbolística de sacrificio, entrega y solidaridad que siempre pregona. Además, los rivales también juegan.

El tiempo apremia, cuanto antes la dirigencia deberá definir el presupuesto respectivo para que el flamante DT pueda armar la plantilla de jugadores y de inmediato iniciar la pretemporada con vista al Regional 2020.

Pasaron 17 años del recordado ascenso al Argentino A, ocurrido en 2002, la ilusión está en marcha y el “expreso” pronto empezará a desandar una nueva historia futbolística, en un torneo cada vez más competitivo.

@SubTitulo:Su paso por el “expreso”

Ricardo Aniceto Roldán, supo escribir páginas de oro en Atlético Talleres, a base de sangre, sudor y lágrimas; porque pudo tocar el cielo con las manos (con el ascenso al Argentino A) y también el infierno con tristes despedidas.

En su primera incursión por Talleres, logró avanzar algunas fases en el viejo torneo Argentino B y de vuelta al certamen liguista.

Promediaba el año 2000 cuando, la directiva lo echó y en represalia por esa decisión, los jugadores iniciaron una huelga hasta que se lo reintegre a sus funciones. La dirigencia se mostraba inflexible y la docena de jugadores bautizados como “los 12 apóstoles” también, se presentaban al estadio pero no entrenaban. Después de casi dos semanas, Roldán fue restituido a su cargo y en respuesta, el equipo se adjudicó el torneo de la Liga Jujeña.

Al año siguiente, el “expreso” acarició el ascenso, pero en el fatídico penal “Tawali” Arce malogró esa posibilidad a manos de Huracán Corrientes en el propio “Plinio Zabala”. Tocado en su amor propio, en el 2002, Aniceto Roldán armó un equipo con jugadores de dilatada trayectoria, le ofrendaron el ascenso al Argentino A. Pero, después no pudo dirigirlo y terminó yéndose por la puerta de servicio, una lástima. Ahora irá por un nuevo sueño, devolver a Talleres al Federal A. B (Especial Sergio VelázquezP)

Juegan hoy final ida

Sociedad de Tiro y Gimnasia recibe a Atlético El Polo hoy desde las 17.15 en el estadio “Fortín de barrio Belgrano” en duelo de ida por la final de la segunda fase del Anual de la Liga del Ramal.

Serán los primeros noventa minutos del certamen que lleva el nombre de Bernabé Ramallo y que ayer no se pudo desarrollar debido a la cantidad de agua que cayó.

Sin embargo en reunión entre los directivos de ambos clubes y la dirigencia de la liga, decidieron pasarlo para esta tarde más allá de ser día laborable. Sucede que el tiempo es tirano y comenzó a apremiar a los clubes que aspiran ingresar al próximo Federal Regional Amateurs.

Recordemos que el ganador de esta final, se medirá con Atlético San Pedro, ganador de la primera instancia del certamen.

En cuanto al árbitro, anunciaron en la Liga del Ramal: “En común acuerdo entre los presidentes de Gimnasia, Sergio Miranda y de Atlético El Polo, Martín Tolaba, se decidió que el árbitro principal para el encuentro en primera división se sorteará minutos antes del inicio del mismo y será entre Matías Sepúlveda, Rubén Cabana y Héctor Ledezma.

El campeón de la Liga del Ramal será el ganador del único pasaje que pone la institución para jugar el torneo del Consejo Federal de Fútbol.

El “lobo” sampedreño viene de dejar en el camino a Atlético San Pedro dando así una sorpresa en el certamen, mientras que El Polo se impuso ante Pumitas de Santa Clara con goleada incluida tanto en el encuentro de ida como en la revancha. La gran ausencia de Gustavo Balvorín es una baja sensible para los de Morales Santos.

La revancha será programada hoy en reunión de comisión directiva de la entidad que preside Silvio Román.

Por otro lado, en cuanto al femenino, juegan desde las 15.15 Tiro y Gimnasia con Deportivo y Social Parapetí.

El miércoles se ponen al día las chicas

Por otro lado, desde la Liga Jujeña anunciaron que el próximo miércoles se jugarán los partidos pendientes del femenino.

Por la mañana, desde las 11.30, Los Perales recibe a Deportivo Luján en el “Fortín Gaucho”. A las 16, Gimnasia y Esgrima será local ante Atlético Talleres en “Papel NOA”.

Cierran a las 22, General Belgrano con San Francisco en cancha de Malvinas.

Previo a cada uno de los partidos de primera se medirán en división reserva.

De esta manera se va completando el fixture del torneo Clausura “Rosa Barrios”.

Postergaron última fecha

La lluvia pudo más. Ayer por las inclemencias del tiempo se postergaron los partidos programados en el marco de la última fecha del Clausura liguista.

El encuentro que estaba programados por la mañana, Ciudad de Nieva con San Francisco en el estadio “La Tablada”, será reprogramado por el Consejo Directivo hoy en reunión a desarrollarse desde las 21.

Lo mismo que Islas Malvinas frente a Alto Juniors en estadio “Libero Bravo”, aunque se confirmó que Atlético Cuyaya con Atlético Palpalá en “La Tablada” y Altos Hornos Zapla frente a Atlético Talleres, estarán jugando mañana en el mismo horario y estadio tal como estaba programado.

Lo mismo que la fecha del femenino “Rosa Barrios”. Si bien Los Perales ya es campeón, resta una jornada y la misma se completaba ayer con estos encuentros: Talleres ante Belgrano, San Francisco y Atlético Gorriti, Islas Malvinas con Sportivo Palermo, Deportivo Luján frente a La Viña, tanto en primera como reserva división.