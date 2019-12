Diciembre: primeros días llenos de definiciones

Esta será una semana clave. En Jujuy se realizarán las sesiones donde juren los diputados que se incorporarán al período 2019/2023, y se conocerán autoridades de la Legislatura y la conformación definitiva de los bloques. También se sabrá posiblemente los movimientos que ofrezca la política: si habrá corrimientos, si habrá lugar para suplentes, si finalmente algún legislador se convertirá en ministro o secretario de estado, o es convocado a otras misiones. No sería la primera vez que los cargos electivos -y elegidos- transmutan en testimoniales, confirmando el dicho popular, que aunque siempre el agua bendita es poca para tantos diablos interesados en ser bendecidos, queda demostrado también que hay pocos diablos preparados y talentosos para hacerse cargo de las responsabilidades mayores que requiere una gestión. No es un mal de esta época, es un mal casi estructural en la Provincia.

También se conocerá el viernes quienes conformarán el equipo del presidente Alberto Fernández, de cuyo "protogabinete" casi no quedan más que jirones luego de que el "Huracán K" y los tornados no menores de La Cámpora se enseñaran con el listado original y marcaran la cancha a gusto y conveniencia. Alberto debió resignar lugares y hombres y mujeres de confianza, para compatibilizar criterios con los dueños de los votos. Sergio Massa y sus múltiples aspiraciones, también debieron retroceder en silencio. Lo mismo hizo el elenco de gobernadores peronistas que pasó de aspirar a un frente interno poderoso con bloques de senadores y diputados propios, a sucumbir sin decir ni "mu" ante la potencia arrolladora de la señora. Para colmo, CEFK en un golpe de timón sorpresivo, se llevó cuatro de los cinco cargos que controlan el funcionamiento del Senado. Allí instaló a la monísima senadora (y exgobernadora) santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, como presidenta provisional y tercera en la línea de la sucesión presidencial. Así terminó levantando un muro de contención de hormigón ciclópeo frente al embate de muchos otros aspirantes.

Hay un ingrediente más que debe robarle horas al sueño al próximo jefe del Ejecutivo: del 48% de los votos del Frente de Todos, un 32% era una porción genuinamente conformada por el peronismo y el cristinismo, y más de un 10% fueron votos ajenos que aterrizaron en el FdT producto de la bronca, el desencanto generados por el fracaso del macrismo. Esto marca cuán ardua será la tarea del Presidente: generar consensos, construir poder, negociar con Dios y con el diablo, y validar el caudal electoral tanto hacia adentro como hacia afuera del gobierno. De todos modos se descuenta que este primer gabinete, posiblemente sea el que detrás de los imprescindibles "trabajos sucios" de los primeros meses, sufra el recambio que dé paso a un elenco más permanente y coherente. Para sobrellevar el desgaste previo a la asunción del cargo, AF se refugia en declaraciones altisonantes: "vamos a pagar la deuda el día que hayamos crecido", o bien "la mayoría de los exfuncionarios presos están mal detenidos", o dedicado a Macri: "no sé dónde están las bases sólidas que dejan, porque camino sobre un pantano", o "renuncio a mi capacidad de decidir solo, les propongo decidir entre todos", para arrancar un aplauso de dudosa sinceridad de la sonriente cúpula de la Unión Industrial Argentina. Con el estilo, Alberto distrae, gana tiempo, entretiene a la prensa y mientras off the récord discute medidas para la coyuntura, discute por la propiedad de porciones de gobierno y "orejea" las repercusiones de sus movimientos dentro y fuera del país.

En aquella reunión con los industriales argentinos, compartió auditorio con el gobernador de Jujuy. El GM fue entrevistado al término de su mensaje y los más gerardistas que Gerardo que creyeron ver en sus declaraciones, "un guiño a Alberto", cuando el GM dijo que "me sentaría con Alberto y le tiraría 20 ideas para que hagamos muchas cosas". Ojalá que Alberto se haya enterado y lo haya interpretado igual... porque hoy, en realidad, es el GM quien necesita un guiño del Presidente próximo a asumir. O bien, tratar de llegar por algún explícito u oculto canal a la mismísima vicepresidenta electa, donde un guiño, aunque no fuese más que un guiño de CEFK modificaría sensiblemente el panorama a futuro de la provincia de Jujuy. El episodio está, pero algunos no lo interpretaron como los allegados al gobernador. Por el contrario, leyeron en el tono y en la forma una actitud altanera, y lo de las 20 ideas, les sonó como "se las tiraría... por la cabeza". La política tiene estas cosas: por un lado la diplomacia, por otro las embestidas. Lo prudente -o lo sabio- es primero medir la fuerza propia y luego darse cuenta cuándo emplear cada estrategia, según lo aconsejen la sana conciencia y la cruda experiencia.

El gobernador de Jujuy, igual que Alberto tiene su movidas políticas pesadas. Sin descuidar Jujuy no saca la atención de la UCR nacional. Por ahora, los radicales parecen haber entendido las prioridades y se decidieron a dejar de hacer olas por el reparto de cargos y funciones. El cordobés Mario Negri seguirá manejando el bloque de diputados, el formoseño Miguel Naidenoff el bloque de senadores, y Alfredo Cornejo seguiría al frente del Comité Nacional. En esta suerte de pacto de no agresión GM tuvo mucho que ver. En la cúpula radical, algunos se tratan como verdaderos correligionarios, otros se toleran y otros no se pueden ni ver, pero para sellar este acuerdo de patear la pelota hacia adelante, su dialéctica brillante les prodigó una frase para la historia: "Logramos profundizar las coincidencias", fue la salida elegante, mientras sigue la lucha con Carrió y sus pretensiones. Gerardo se inscribiría en el respaldo a Miguel Pichetto para ocupar la Auditoría General de la Nación y empujaría por un amigo en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y claro, persistiría en su posición de mantener el frente Cambiemos, pero buscando evitar que Mauricio Macri replique en la oposición el exclusivo protagonismo que ejerció en el oficialismo.

Volviendo a Jujuy, el gobernador prepara sus próximos años -o al menos sus próximos meses- tratando de limpiar el terreno. Ya logró aprobar una reforma a la constitución del Tribunal de Cuentas, un alivio tras aquel golpe recibido por el fracaso de los juicios políticos intentados para desplazar a tres vocales. Le resta lograr la aprobación del presupuesto 2020 y reencaminar su relación con parte del Poder Legislativo y parte del Poder Judicial, con los que necesitará un diálogo fluido y códigos de convivencia fuertemente blindados. Le queda el frente sindical al que la crisis económica y la enorme gimnasia de lucha gremial de los dirigentes lo pueden convertir en un dolor de cabeza constante y creciente. Lo demás, será esperar y ver.

Una última noticia llegada desde Buenos Aires encendió la furia en algunos despachos oficiales: la batalladora abogada de Milagro Amalia Ángela Sala de Noro, Eli Gómez Alcorta, podría ocupar el puesto de ministra de la Mujer, que Alberto Fernández estaría a punto de anunciar oficialmente. La doctora Gómez Alcorta, medalla de oro de la UBA, pertenece al círculo que comanda Horacio Verbistsky y que frecuentan Martín Mena, futuro titular de la AFI, y Damián Loretti, abogado especializado en temas de medios de comunicación. De confirmarse esta especie, la abogada de la señora Sala, desplazaría a las promocionadas Victoria Donda y a la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini, que habrían sido desplazadas por la vicepresidenta electa Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

La oposición jujeña está marcada. Se conocerá pronto cómo se acomoda el peronismo. Hoy hay sectores mayoritarios que no creen ni en el enfrentamiento ni en el método de ir al choque de manera permanente. Pero reciben las críticas de los que huelen sangre y debilidad en el oficialismo provincial y se pintan la cara para la guerra. Y obviamente, en ese cuadro de situación, reaparecen -como siempre en el peronismo- los detendadores del peronómetro, que sedientos de hacer tronar escarmientos y encontrar notoriedad, claman por ejercer dureza y no trepidan en pedir cabezas y sanciones a los que no comparten su visión. Algunos de estos son lúcidos y experimentados dirigentes, otros recién llegados a la escena política, pero, todos, claro, con derecho a expresarse. Pero el PJ, que está volviendo casi desde la puerta del cementerio, no necesita repetir más divisiones y sangrías. Más bien debería encarar debates internos, sinceros y autocríticos porque merece más que rencillas mediáticas y pasajeras, consideraciones más serias y maduras que lo fortalezcan de cara al 2019 y al 2023, sin que por ello se declinen posiciones y principios.