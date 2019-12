En lo que va del año se duplicaron los trasplantes de córnea en Jujuy

De acuerdo a los últimos datos, más de 40 personas recibieron ese órgano. En 2018 se registraron 22 pacientes y en 2017, 13. Hasta la fecha, 48.413 personas se manifestaron a favor de la donación, mientras que 30.460 optaron por no serlo

El trasplante de córneas es un tratamiento que se indica para algunas patologías oculares graves que ya no pueden ser abordadas con otros recursos clínicos o farmacológicos. En nuestra provincia, hasta la fecha, más de 40 personas fueron intervenidas quirúrgicamente para recibir este órgano, número que se vio duplicado en comparación con el año pasado, donde se registró 22 pacientes y, en 2017 fueron tan sólo 13.

Actualmente, son 500 las personas que se encuentran en lista de espera y que "en su mayoría requieren un trasplante de riñón, de cornea o hígado", dijo el coordinador del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy), Gabriel Illanes.

En lo que va del año se hicieron 16 ablaciones, "no todas aquellas terminaron siendo trasplantes porque hay que ver la logística, la compatibilidad, hay un porcentaje que no se puede concretar por cuestiones médicas", sostuvo.

Si bien, hasta la implementación de la nueva Ley 27.477 de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, también conocida como "Ley Justina" que se sancionó el 4 de julio del 2018, en ese año hubo un total de nueve donantes y actualmente son 15 los donantes reales (de los cuales se ha realizado al menos un trasplante de órgano).

Expresiones de donantes

Según un relevamiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación (Incucai) basado en las expresiones de donación agrupadas por región demostró que nuestra provincia fue la segunda del NOA, con mayor cantidad de expresiones positivas con 48.413.

La primera es Salta, con un total de 102.009 personas que se manifestaron a favor de la donación, y en tercer lugar está Tucumán con 40.041.

También los jujeños se ubican en segundo lugar de la región con un total de 30.460 personas no donantes, la provincia vecina encabezó con 72.157 y Tucumán tiene 15.806 posturas negativas.

Asimismo, Illanes recordó que al comienzo de la implementación de la Ley 27.447, "expresaron su voluntad doce mil jujeños, tanto positivas como negativas", recordando que la gente ahora se acerca a emitir su opinión y la mayoría optan por el "sí". "Cuando uno compara los números por millón de habitantes, las otras provincias no hicieron tanta campaña como nosotros en cuanto a las expresiones", dijo.

En este contexto, Illanes destacó que la procuración (proceso de obtención de órganos y tejidos para trasplante) a nivel país se elevó, "nosotros ahora seguimos con los mismos números del año pasado, con 11 donantes de órganos y 4 de tejidos" agregando que a tan solo un mes para que finalice el año, esperan superar esa cifra.

Las opiniones

Julieta Abraham, emprendedora

Tengo la intención de ser donante de médula. Cuando quise expresar mi voluntad me hicieron llenar un formulario y justo en ese momento me enteré que estaba embarazada. Ahora volveré a realizar los trámites para ser donante porque para mí es muy importante.

Gisela Caminos, estudiante

Hasta ahora no fui a expresar mi voluntad de ser donante de órganos. Mi hermana ya lo hizo, me comentó y me pareció que es una buena acción. Es lindo saber que al donar das vida a otras personas y ayudas a varias personas. Pronto expresaré mi voluntad.

Judith Argañaraz, estudiante

Todavía no me registré como donante y pienso hacerlo. Está bueno ayudar a quienes necesitan mejorar su salud y atraviesan un difícil momento. En la televisión he visto varios casos de personas que esperan un trasplante, es importante ayudar al prójimo.

Dante Suárez, empleado

No estoy registrado como donante de órganos, aunque sé que con la nueva Ley todos lo somos hasta que expresemos lo contrario. Yo sí expresaría mi voluntad de ser donante. Pienso que debería investigar aquellos casos en que se hace tráfico de órganos.

Julia Alcón, empleada

No expresé mi decisión como donante de órganos y si lo haría sería únicamente para que sean intervenidos algunos de mis familiares. El padre de mi esposo le donó sus riñones a su hija pero él no sobrevivió porque le agarró diabetes, la hija también falleció.