Tras la desaparición de su hija, contiene a niños carenciados

"La Horita Feliz" se llama el espacio que creó Nélida Silvia en Caimancito con una fortaleza admirable tras la desaparición de su hija, Rosalía Quiroga en el año 2014. Voluntarios le realizarán un festival solidario y precisan donaciones para llevarles a los chicos y madres que la mujer contiene inculcándoles valores.

Silva realiza dos loables acciones, una destinada a pequeños, y otra a madres solteras mediante buenas enseñanzas y así alejarlos de la violencia. En el caso de las mujeres, pretende encontrarles un oficio brindándoles talleres para empoderarlas, "y no tengan que dependen de ningún hombre para progresar y cuidar de sus pequeños. Lo que les enseño siempre es a cuidarse porque no hay nadie en este mundo que los pueda dañar. Hacemos concientización de violencia de género para que ellos desde chicos aprendan a respetar a la mujer y a cualquier persona", sostuvo.

"La Horita Feliz" funciona en el domicilio de la voluntaria y aproximadamente son 70 los niños y niñas que asisten a tomar una merienda que es acompañada por charlas, juegos, actividades recreativas, dibujos, etc.

También recibe a madres solteras que asisten a aprender sobre trabajos manuales, artesanías, reciclado, etc. "El objetivo es que ellas tengan un oficio y no estén dependiendo de otra persona. Que ellas mismas puedan trabajar y mantenerse a ellas mismas y a sus hijos. En especial para que no tengan que atravesar por situaciones de violencias en sus casas con sus parejas u otro familiar porque muchas veces pasa que cuando tienen bebés la misma familia los maltrata. Pretendo que ellas puedan superarse y manejarse solas", mencionó.

En relación a esta actividad comentó que mamás de otras localidades también se comunicaron con ella para que les enseñe sobre estas tareas para que puedan tener un oficio e independizarse económicamente, "no es tanto lo que ingresa pero algo vale y les sirve a las mujeres para que no dependan de nadie", agregó.

Sigue buscando a su hija

Su hija, Rosalía Lucía Quiroga desapareció en mayo del 2014, desde esa fecha que es buscada por la Policía y aún no hay respuestas.

Tenía 23 años en ese momento y vivía en el barrio General Savio de la ciudad de Palpalá junto a su pareja, el principal sospechoso según su madre, y sus dos hijos.

Silva contó que ella era víctima de maltrato, su expareja la golpeada; al principio se callaba y no contaba lo que vivía pero después empezó a denunciarlo hasta que un día desapareció.

Por último, manifestó que, "por ella, por Rosalía hago esto para que a nadie más le suceda lo que le pasó y nadie más pase por esas situaciones tan feas. Por eso fundé este espacio, así como yo aprendí de todo para poder luchar y buscar a mi hija, todo lo que aprendí le enseño a las chicas que también pasan por situaciones de violencia junto a sus hijos".

Festival solidario "Que canten los niños"

Voluntarios palpaleños y también capitalinos de diferentes organizaciones no gubernamentales realizarán el festival solidario “Que Canten los Niños” en Caimancito destinado a los pequeños y a las mamás que Nélida Silva contiene.

Cabe mencionar que este evento se realizó durante seis años consecutivos en la ciudad de Palpalá y ahora, por primera vez, lo harán fuera de la ciudad siderúrgica.

El evento es impulsado por los payasos “Monchito y los Hermanos Pistón” y otros voluntarios que se sumarán a esta iniciativa. En las ediciones anteriores, el festival se llevó a cabo en el monumento al San Cayetano y en el estadio olímpico “Néstor Kirchner”.

Para realizar el evento solicitan ayuda de mercadería en general, golosinas, juguetes y ropa en buen estado para donarles a las familias que asisten a la “Horita Feliz” de Caimancito.

Además invitan a las personas que quieran sumarse para asistir el día del evento que será el próximo sábado 28 de agosto en el horario de la mañana y regresarán a las 17 aproximadamente. Habrá shows de payasos, juegos recreativos y la entrega de las donaciones.

También se puede colaborar con la obra de Nélida Silva mediante retazos de tela, hilo, agujas, de juegos para bebés o andadores y “sería un sueño que nos donen una máquina de coser, nos serviría de mucho”, añadió la voluntaria

Para colaborar con esta causa, el número de teléfono disponible es: 388-154847073.