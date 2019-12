Carolina Moisés renunció a su banca como diputada provincial

A días de la jura y asunción de nuevas autoridades legislativas a nivel provincial y nacional tras las elecciones 2019, la diputada nacional Carolina Moisés, renunció a la banca como legisladora provincial y enfatizó que asumirá su rol a nivel nacional.

Cabe recordar que la diputada nacional, formó parte de la lista de candidatos a la casa de piedra y resultó electa en junio. Y luego, encabezó la lista "Frente de Todos" como candidata a diputada nacional, cargo que finalmente ejercerá a partir de diciembre.

“Hago efectiva mi renuncia en el momento que corresponde, esto es, antes de la jura. Asumir para luego renunciar sería un acto de incoherencia política”.

En un intenso año electoral donde se realizaron tres elecciones, una para cargos provinciales y dos a cargos nacionales. “Los jujeños definieron el lugar que me corresponde para representarlos. El 9 de junio, fui electa Diputada Provincial. Posteriormente, participé de las PASO como precandidata a diputada nacional, y luego el 27 de octubre, los mismos jujeños han decidido que sea la Diputada Nacional por la provincia”, expresó.

“El único acuerdo que tengo es con cada jujeña, con cada jujeño que se esfuerza todos los días para intentar vivir mejor. A ellos me debo y como siempre lo he hecho, a los únicos con quienes me veo en la obligación de rendir cuentas de mi accionar político” sostuvo la legisladora que trabajó por la unidad del Frente de Todos, junto al electo Alberto Fernández y Cristina Fernández Presidente y vice de la Nación, y una fuerte oposición al oficialismo que a nivel nacional esta despidiéndose.

En ese sentido, afirmó que “trabajaré para que el peronismo jujeño esté cada día más cerca de los intereses de la gente. Las especulaciones que solo pretenden cuidar intereses de la política a espaldas de la gente, no pueden seguir siendo lo que prevalezca”, enfatizó.

“Procuraré con mucho trabajo, dedicación y mirada bien jujeña, ser digna representante de la confianza que me han depositado, en el lugar que corresponde: el Congreso de la Nación” finalizó.