Desde el Ministerio de Trabajo respondieron y denunciaron a la empleada

Los comentarios y las acusaciones de todas formas empezaron a aparecer en los pasillos de del Ministerio de Trabajo y ahora fue el turno de responder de las autoridades.

Gabriela Aletti, empleada del lugar, denunció lo sucedido en la oficina con una de las empleadas. “Pasé por su lugar de trabajo y le dije que tenía muchos expedientes acumulados y que empezará a sacarlos, por lo cual me empezó a agredir sabiendo que estoy operada, dándome una verdadera paliza, por lo que me desmayé”.

“Esta chica siempre fue complicada, pelea, empuja e insulta, pero nosotros nunca respondimos y tratamos de cuidar nuestro trabajo, por eso queremos que la verdad salga a la luz y decidimos presentar la denuncia por lo que hizo”, siguió Aletti con su relato.

Por otro lado, la denunciante dejó en claro que “Yo me desmayé, no sé lo que pasó en la oficina, pero quiero justicia para mí y están las pruebas de como ella me dejó”.

Aletti afirmó que espera que la justicia actué de fondo y se sepa la verdad en todo esto. “No es posible que todos salgan a denunciar sin saber nada en las redes sociales, yo soy madre y tengo familia, por eso pido que no me acosen más y que dejen que la justicia trabaje y de la verdad de esto”.