Fotografías macro con celular, sin dispositivos adicionales

La macrofotografía es un método que permite un acercamiento extremo para la captura de imágenes de objetos muy pequeños, y es uno de los géneros básicos de la fotografía. Hay lentes macro disponibles en el mercado para prácticamente todas las cámaras, así como las hay con zoom potente para la captura de cada detalle de un evento deportivo, por ejemplo, o de ángulo amplio, para fotos panorámicas completas.

Este tipo de fotografía puede ser definida de distintas maneras, pero para categorizarlo mejor, la mayoría se basa en la escala de reproducción, o la relación entre el tamaño del sujeto en el sensor y el tamaño verdadero del fotografiado. La escala de reproducción de los lentes macro suele ser de al menos 1:2 –si no de 1:1–, de modo que el tamaño del sujeto en la foto es mayor a su tamaño en la vida real. Cualquier lente con una escala de reproducción significativamente inferior, como 10:1, por ejemplo, funcionaría más como un microscopio.

Lo que se intenta con la macrofotografía es proporcionar una vista macro de un mundo más pequeño, con detalles minúsculos capturados desde una perspectiva única que seguramente se perderían con un lente normal. El hecho de que los lentes macro permitan acercarse al objetivo a niveles extremos y capturar hasta el más mínimo detalle hace que este tipo de fotografía sea el ideal para retratar objetos diminutos como flores, plantas, animales pequeños o insectos. Incluso es posible que veas macrofotos de gotas de agua o copos de nieve muy pequeños.

Pero la macrofotografía no solo es flora y fauna... también puede resultar muy útil para delicias culinarias, recuerdos, objetos coleccionables o incluso joyas. Es el tipo de fotografía ideal para quienes quieren retratar objetos diminutos de la vida misma tal como los ven sus ojos... o incluso mejor.

Estas lentes producen imágenes únicas y sumamente cautivadoras, casi mágicas, por el nivel de detalle que reflejan. Entre los rasgos más característicos de este tipo de fotografía se destacan el inmejorable nivel de nitidez de los objetos en primer plano, una excelente graduación de colores y una buena profundidad de campo para lograr un atractivo efecto de fondo borroso.

En general, la macrofotografía se ha limitado a los usuarios de cámara sin espejo o DSLR de alta gama. Hasta ahora, todo aquel que quería sacar macrofotos utilizando su smartphone ha tenido que adquirir accesorios costosos y voluminosos para obtener un efecto similar con su propio dispositivo.

No obstante, gracias a las recientes innovaciones en materia de cámaras, hay sensores pequeños como los integrados a los smartphones que no tienen nada que envidiarles a las cámaras de alta gama respecto de su funcionalidad macro. En Motorola estamos muy entusiasmados con esta idea de acercar la macrofotografía a todos nuestros consumidores con motorola one macro. Con este dispositivo, podrás descubrir los detalles gracias a su cámara con Macro Vision que logra acercarte cinco veces más.