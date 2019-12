"Los jubilados estamos muy preocupados, es una injusticia"

"El aumento será únicamente para la mínima y para los demás no va a haber nada", dijo la referente del Centro.

La presidente del Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de la Provincia, Delicia Gerez, manifestó su honda preocupación debido a las nuevas medidas para ese sector, tomadas por el Gobierno nacional considerando que siempre caen sobre ellos, convirtiéndose en una gran injusticia.

"Acá nadie nos da subsidios, aportes. Estas instituciones nos mantenemos con el aporte del afiliado solamente", aclaró.

La titular del centro del sector pasivo que nuclea a los jubilados, pensionados y retirados de la provincia manifestó que "estamos muy preocupados, realmente es una injusticia. Por qué será Dios mío que siempre caen en el sector de los pobres jubilados" y agregó que "si bien van a dar un bono, una ayuda de $ 5.000 durante diciembre y enero, será nada más que para esos meses, y mientras tanto, quieren congelar la ley por seis meses donde no va a haber aumento para los jubilados".

Al respecto, Gerez remarcó que "el aumento será solamente y únicamente para la mínima y para los demás no va a haber nada, se va a paralizar, y después de los dos meses también, tampoco habrá nada para la mínima, ya que piensan congelar por seis meses. Entonces, todo lo que teníamos ya resuelto por ley que había cuatro aumentos por año, este año se ha dado más del 50% resumido los aumentos en distintas cuotas, ahora vamos a caer en el pozo de que no habrá nada, o no sabemos si habrá algo por decreto cuando lo dispongan, o cuando les parezca".

En cuanto a las medidas del nuevo Gobierno reflexionó que "pienso que es lo más injusto" preguntándose por qué con los jubilados. "Seguramente al haber estas medidas tampoco se dará lo que estaba saliendo de la reparación histórica, las diferencias, los juicios, y todo se va a suspender, seguro; no lo dijeron pero todo va a entrar en el receso", consideró.

De las acciones a tomar, indicó que "ya vamos a ver, porque claro, ahora están mandando un proyecto de ley, vamos a ver cómo sale y bueno habrá que manifestarse y repudiar todas estas injusticias, porque nosotros estamos federados, los exprovinciales y los nacionales que son del Pami también. Pero en este centro se afilian de todos lados y tenemos quizás más socios que ninguna otra institución de jubilados nacionales".

Cuotas congeladas

"Nosotros nos manejamos con muchos afiliados, y encima no nos aumentan las cuotas. Hasta ahora estamos peleando porque hace dos años que estamos con la misma cuota societaria. Y el aumento de la cuota societaria depende de la Anses pero son tan vuelteros que cuando dicen que hay que hacer una asamblea la hacemos y cuando piden otra cosa, también lo hacemos pero siempre falta un punto, una coma para seguir. Ahora nos habían prometido el aumento para diciembre pero nada, pasa para febrero y en febrero nos dirán que sólo se cargó el interior y faltan otros datos. Siempre es una constante lucha y persecución a las entidades sin fines de lucro porque no nos explicamos otra cosa".

Por otra parte y respecto al funcionamiento del Centro comentó que "todo ha subido astronómicamente, los impuestos, la consumición para mantener los aires acondicionados, las computadoras y esos gastos que son enormes. Y bueno, cada vez aparecen más cosas. El camping que tenemos es un tragamonedas terrible porque siempre aparece un nuevo impuesto. Ahora tenemos el Registro de Expendio de Bebidas Alcohólicas (Reba), y también quieren que hagamos un nuevo plano de la pileta, pero es imposible. Por eso es que la gente ya no puede utilizar las instalaciones que tenemos porque también el Sadaic y Adicapif les sacan más impuestos de lo que pagan por el alquiler del salón, entonces, no puede disfrutar la gente de todo esto que con tanto sacrificio habíamos hecho para ellos".

Asimismo, reiteró que "habrá menos bonos aunque la ayuda sería esa que se anuncia para la mínima solamente, y bueno, no podremos brindarles lo que solíamos darles otros años, una despedida del año con un buen almuerzo de camaradería, pero nada de eso podemos hacer porque hace dos años que estoy con el mismo presupuesto. Es lo mismo que ustedes comparen, exactamente el mismo sueldo de hace dos años. Así que solamente nos queda desearles unas Felices Fiestas a nuestros socios, un buen augurio de que este Gobierno sea más accesible y que se conmueva de todas las penurias que pasa el pobre viejo porque, cuando uno se jubila y llega a esta edad, le aparecen todas las nanas juntas; hay que estar como se puede, somos esclavos de los medicamentos, de los médicos y de poder sobrellevar la vida".