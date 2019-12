Protesta de precarizados

Trabajadores municipales de Maimará realizaron ayer una protesta frente al edificio de la comuna, y según el dirigente del Seom, Marcelo Martínez, “la semana pasada se levantaron aproximadamente veinte planillas de compañeros municipales, o sea que se quedaron sin trabajo sin notificarles, sin previo aviso”.

“Se vino dialogando con la intendenta Susana Prieto. El viernes se acordó en reponer las planillas y que el lunes se presenten a trabajar, pero cuando vinimos a corroborar nos dimos cuenta que levantó más planillas. Entonces hizo una oferta de bajarles el sueldo a los precarizados, que ganan miseria, casi a la mitad. Hay de mil, de 2 mil pesos, el que más gana es $7.500”, dijo.

Martínez agregó que “nos llamaron con una nueva propuesta, que era de mantenerles el sueldo, sobre todo a los que están en recolección, y devolver los puestos de trabajo. Es dinero que llega de Casa de Gobierno, es gente ya declarada, pero lo hace por un revanchismo político, porque no la ayudaron a llegar al gobierno, dice. Pero no es así la democracia, de todos modos hoy íbamos a firmar el acta con la última propuesta y no se presentó. Lo que vemos es que mandan gente a provocar, a insultar a los compañeros y no es el tema pelearnos pobres contra pobres ni entre maimareños”.