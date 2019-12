El popular programa de Palpalá "New City Pal" cierra con todo el 2019

New City PAL, el programa de la Juventud palpaleña, cierra el año a lo grande. Desde las 16 de hoy, y durante toda la tarde se realizarán diversos sorteos. Además se contará con la participación de músicos y ex integrantes del equipo.

En su séptima temporada, el popular programa radial que inició por la señal de C.A.J. 88.3 Mhz, cuenta con la conducción de Franco Fabrego, Estefanía Mamaní, y Eduardo Ochoa, y sale en vivo por América FM 102.7 Mhz, Además por la fan page de Facebook NEW CITY Pal