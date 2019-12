El intendente de Perico dejó sin efecto el pase a planta permanente realizado en el último año

El intendente de ciudad Perico Luciano Demarco brindó una conferencia en la que comentó se dejo sin efecto los decretos de nombramiento de pase a planta permanente a trabajadores municipales entre ellos cuarenta y seis funcionarios.

Demarco estuvo acompañado con parte de su gabinete, en el que se explicó que esta medida adoptada por el exintendente Rolando Ficoseco se encuentra fuera de normativa, ya que la Ley de Responsabilidad Fiscal en uno de sus articulos expresa que un mandatario que esta por finalizar su mandato en el último año no puede nombrar planta permanente a un agente municipal que no tenía tal condición.

El jefe comunal, Luciano Demarco, dijo que “Debemos decir que todos los ciudadanos tienen derechos al empleo público pero que en la gestión anterior vulneraron esos derechos legales para que ingrese gente a la municipalidad. Se puso por delante el interés político y nos pone en la obligación de tomar medidas y respetar la Ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe designar trabajadores en los últimos 12 meses de gestión y la gestión anterior hizo totalmente lo contrario.”

Este decreto reza lo siguiente: “dispóngase A partir de la fecha del presente decreto la inaplicabilidad de los decretos 290/2019 y 1405/ 2019 y las ordenanzas 1353/2019 y 1358/2019 así como de toda forma y/o acto que haya dispuesto desde el 1 de enero de 2019 la designación como personal de planta permanente de todo agente municipal que a tal fecha no revestía tal condición… por consiguiente el agente municipal afectado por el decreto mantendrá la categoría y situación que revestía anteriormente. Déjese sin efecto todo acto administrativo que hubiere dispuesto la rejerarquización, designación, incorporación como jornalizado eventual y todo aumento de adicionales generales y particulares otorgado a cualquier agente del municipio de Perico que revista o no la calidad de personal de planta permanente”.

A su turno, Gonzalo de la Colina del departamento de Asesoría Legal aclaró que “cualquier agente que fue designado desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año queda sin efecto, porque se ha violado las normas que establecen que el mandatario saliente no puede tomarse estas atribuciones cuando sabe que la Ley de Responsabilidad Fiscal no lo permite y esta gestión no puede consentir”.

El municipio periqueño atraviesa por serios problemas financieros, ya que en 10 días de trabajo se logró recaudar casi 2 millones pesos, pero llegaron embargos de juicios laborales que superan esa cifra, razón por la cual y ante la violación de la ley se procedió a derogar estos decretos, puesto que hay que atender a las necesidades de todos los periqueños y poner en marcha la organización de la ciudad.