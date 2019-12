Una ex candidata a concejal por el Frente de Todos fue asesinada por su esposo

Laura Sirera, una abogada de 34 años y ex candidata a concejal en Pilar por el Frente de Todos en las últimas elecciones, fue asesinada este jueves por su esposo Matías Bernal de un tiro en la cabeza, en la casa que compartían junto a dos hijos de 6 y 8 años en el barrio La Terraza.

Luego del hecho, el hombre intentó quitarse la vida cortándose el cuello, por lo que se encuentra internado en grave estado en el Hospital Sanguinetti de esa localidad bonaerense.

Fuentes allegadas a la investigación señalaron que Sirera fue hallada muerta este jueves, pasadas las 19, por un familiar que se acercó hasta la casa ante la imposibilidad de poder comunicarse con el matrimonio a lo largo de todo el día.

El auto de la víctima se encontraba estacionado en la puerta del inmueble, con su cartera y las llaves dentro.

Según se informó, la pareja no atravesaba su mejor momento y estaban en pleno proceso de separación, aunque continuaban viviendo juntos en la casa de la calle Los Claveles al 1000 del barrio La Terraza, donde sucedieron los hechos.

La víctima era abogada, se desempeñó en el área de Defensa del Consumidor del municipio de Pilar y en las últimas elecciones integró la lista de concejales del Frente de Todos en la lista del intendente Federico Achával.

En su portal de Facebook escribió: “Soy María Laura Sirera, tengo 34 años, nací y vívi siempre en Pilar. Estoy casada con Matías y tengo dos hijos: Benjamín y Francisco. Hace 11 años que me recibí como Abogada, y 10 años que estoy matriculada y ejerzo la profesión de forma independiente. Tengo mi Estudio Jurídico en el centro de Pilar, la materia a la que me dedico más habitualmente es el derecho de familia, si bien me manejo en todo lo que es Derecho Civil”.

Y señaló sobre su trabajo: “Desde que tengo uso de memoria me dolió la injusticia social, y me sentía bien colaborando de algún modo con quien lo necesitaba”. En relación a sus ideas en el municipio, expresó: “Sueño con un Pilar, donde su Intendente sea una persona comprometida con su Pueblo, que conozca sus calles, y que sepa rodearse de personas capaces de gestionar por el bien común. Quiero un Pilar, que esté a la altura de las circunstancias, de su crecimiento poblacional y su evolución”.

Por su parte, el femicida es un militante peronista que se desempeñó en el Consejo Escolar de esa localidad.

En la continuidad del caso, en el que intervino la Unidad Fiscales de Investigación de Género de Pilar, hoy se realizará la autopsia.