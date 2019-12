“Granate” cerró sus actividades 2019

Como es tradicional, los diferentes grupos de jugadores en las distintas disciplinas que componen la familia del Club Deportivo Luján, hicieron el cierre de fin de año con el tradicional encuentro, donde no faltaron los reconocimientos, los juegos, las risas y toda la diversión.

El parqué del estadio “Francisco Borja” del “granate” se vistió de gala para recibir a cientos de chicos de todos los deportes que se practican en la institución, como así también a sus profesores y coordinadores, quienes disfrutaron de una tarde-noche inolvidable, concluyendo las actividades por este 2019.

Cada disciplina fue agasajada por sus instructores, quienes les dieron unos recordatorios a todos los chicos que participan y son parte de cada grupo. En el balance final, el presidente de la entidad, Luis Civardi, destacó que el “balance es muy positivo. En el fútbol, tuvimos chicos que se acercaron a la entidad y el básquet fue altamente positivo. En la primera del fútbol logramos entrar a la Copa Jujuy, con muchos chicos que son de las inferiores. Siempre apostamos a que los chicos lleguen a primera y darles el respaldo necesario para que se mantengan allí. Este año, Carlos Portal se incorporó en el vóley y eso también hizo que gente mayor se acerque y estén practicando. Creo que el próximo año, las actividades no serán solamente desde la Colonia de Vacaciones, sino que estamos diagramando el vóley y el básquet que se larguen desde el 20 de enero aproximadamente”. “El club siempre se caracterizó por ser de la familia y siempre apuntamos a eso. Por eso apuntamos al proyecto de primera del fútbol, porque los que terminaron jugando son chicos que llegaron desde la escuelita a competir en primera. Es un gran logro el que se hizo. Este año, subieron 12 chicos a primera, que no es poco e hicieron sus primeras armas y estarán mejor preparados para la temporada 2020”, remarcó el dirigente “granate”. “Al final de cuentas, la apuesta de Sergio Civardi como técnico resultó. El trabajó con los chicos de la escuelita y algunos llegaron. También estuvo en divisiones inferiores y los chicos también llegaron a primera. Junto a Julio Navarro y todo el equipo, hicieron un gran trabajo. Este año Diego Zambrano se incorporó también y también está identificado con el club. Las cosas salieron bien, pese a algunas cosas que pasaron con jugadores que se fueron antes de empezar el torneo. Apostamos a los chicos y nos dio resultados‘, resumió.