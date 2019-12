Todo listo para las finales de mañana

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la Subsecretaría de Deportes y la Dirección de Deportes, tiene todo preparado para vivir la final de la Liga de Vóley.

Mañana desde las 13 se juega en el Tinglado de la Escuela Normal.

En este marco, José Cabrera, director de Deportes de la comuna, se mostró ansioso, "la verdad que para nosotros es un placer, en cuatro años de gestión la Municipalidad de San Pedro de Jujuy el deporte creció ampliamente y el vóley por sí tuvo un incremento de equipos impresionante, me acuerdo que comenzamos con 18 participantes y hoy tenemos 70 equipos en total".

El funcionario dijo que "el domingo desde las 13 en instalaciones del Tinglado de la Escuela Normal, están todos invitados, se juegan cinco finales, la primera será entre los equipos de la C, luego el femenino de la zona D, el masculino y desde las 18 la gran final de la zona A, comenzamos con las chicas Guerrera con Unión Vóley y después San Pedro Vóley con Fusión, este último es de San Salvador", detalló.

Por otro lado, el profesor Cabrera se refirió a los premios, "vamos a entregar importantes premios, es dinero en efectivo, además de trofeos y reconocimientos, a las 18 habrá una pausa para un show promocionando el carnaval de San Pedro, la entrada tendrá un costo de 50 pesos, con lo cual lo que se recauda pagamos el alquiler de la cancha y el viático de los árbitros que vienen desde San Salvador".

La Liga Municipal de Vóley es la más importante en toda la provincia por la cantidad y calidad de equipos que alberga, "cerramos un gran año, 70 equipos uniendo toda la provincia, tenemos equipos de San Salvador, Palma Sola, Ledesma el nivel que se vio durante esta temporada fue realmente muy bueno, contamos con jugadores que juegan en la Federación Jujeña de Vóley, por ejemplo el equipo que salió campeón en la Federación no llegó a jugar la final aquí, o sea el nivel es imponente", manifestó agregando que "hoy en día, el mejor jugador jujeño en varones que tenemos es Rodrigo Ocampo, no juega en la Federación porque es un jugador de Liga A1, A2, sin embargo, viene y juega en nuestra liga, y así como él, muchos".

El titular del área deportes de la Municipalidad sampedreña reconoció que "sin dudas que todo se debe a un compromiso político que hay hace cuatro años, el deporte y el vóley en particular creció porque el intendente Julio Bravo apostó a esto y contenemos a más de 5 mil personas desde niño hasta adultos".

Los partidos

A las 13, zona C juegan Lobitas C vs. Pumas. En la zona B, a las 14.30, en damas, Uvcf vs. Fraile Pintado, luego desde las 16 en varones Santa Rosa vs. Máquina del Mal. A las 18 zona A damas será el turno de Unión Vóley vs. Guerreras y cierra a las 20, la final de varones zona A entre Fusión Voley vs. San Pedro Vóley.