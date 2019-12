Adriana Elena Peña en el recuerdo

A un mes de su fallecimiento amigos y compañeros de la docente Adriana Elena Peña, integrante de la Comisión Directiva del Mozarteum Argentino -Filial Jujuy-, organizan una misa que se concretará esta noche a las 20 en la iglesia San Francisco.

Adriana Elena Peña falleció el 18 de noviembre y al cumplirse un mes de su partida se realizará una misa en la iglesia San Francisco.

Desde la mencionada entidad local quisieron recordar a "Anita", como ellos la conocían, destacando su trayectoria dedicada a la enseñanza.

Así escribieron con afecto las palabras que a continuación se transcriben.

"Los que tuvimos el privilegio de conocer a Adriana Elena Peña, cuyo sobrenombre era "Anita", la recordaremos siempre con admiración pero por sobre todo con cariño. Anita realmente fue un ser excepcional, una brillante profesora de inglés y fiel amiga y compañera. Nació el 26 de junio de 1926 en San Salvador de Jujuy, hija de Ignacio Peña, abogado del fuero local, y de Adriana Buitrago de Peña (conocida profesora de francés en la Escuela de Comercio y la Escuela Normal. Precursora de la creación de la Alianza Francesa). Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Normal, de donde egresó con el título de Maestra Normal Nacional. Trabajó como maestra en la Escuela Primaria de Purmamarca y de esa experiencia tenía los mejores recuerdos... Estudió francés en la Alianza Francesa e inglés en el Instituto Choucer y cuando egresó de este último ganó una beca del Consulado de Inglaterra y partió en barco hacia Londres donde permaneció durante un año realizando estudios del idioma y una especialización en fonética inglesa en una de las más prestigiosas universidades londinenses.

Se desempeñó como docente de la asignatura inglés en Colegio Nacional, la Escuela de Comercio y la Escuela Normal en la década del 60. Fue designada como docente en las cátedras de Fonética y Literatura Inglesa en el entonces Instituto Nacional Superior del Profesorado Secundario, hoy IES Nº 5 "José E. Tello". Se jubiló luego de más de 40 años de docencia, por sus clases pasó la mayoría de los actuales profesores de inglés.

Era un verdadero placer escuchar sus clases de literatura donde no sólo transmitía información sino también valores, de modo que fue un claro exponente de una docencia que tenía como meta no sólo el saber sino formar para la vida misma. Su actividad no se limitó a la docencia, también se involucró en la cultura y con ese objetivo fue que trabajó para nuestra provincia como integrante de la Comisión Directiva del Mozarteum Argentino -Filial Jujuy-. "Anita" estará siempre presente entre sus familiares, amigos, compañeros y alumnos porque dejó una profunda huella y una luz iluminando la senda".