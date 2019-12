Empleados municipales concluyeron sus estudios

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, participó del acto de egresados del Plan Fines, en la Escuela Comercial Nº 7 "San Marcelino Champagnat", donde terminaba la escuela secundaria un número importante de empleados municipales.

En la oportunidad, invitado especialmente por la institución, el titular del Ejecutivo brindó un discurso y se dirigió a los flamantes egresados. "Les agradezco que me hayan dado la posibilidad de participar en este acto. He visto con atención las caras de muchos de ustedes, a quienes conozco y que hoy están logrando el éxito. Este acto es enorme, por el esfuerzo y por el logro que han conseguido. Quiero destacar como intendente que no hay nada mejor que aplaudir, que nuestros empleados, casi 40, estén participando hoy de este acto. Es nuestra obligación como funcionarios darles la posibilidad a los empleados de que se capaciten, ese es el camino".

En este sentido agregó que en la actualidad el que no estudia, ni se capacita, queda afuera de la carrera. "Sin embargo, afortunadamente hay personas como ustedes que han tomado la decisión de seguir estudiando. Esto es el fruto del esfuerzo conjunto, porque no solo son ustedes, sino también los profesores, directivos y sus familias", resaltó.

Cabe destacar que los empleados que decidieron finalizar sus estudios con el Plan Fines siempre contaron con el apoyo y el seguimiento del municipio a través del Área Personal. Sus horarios de clases, en el caso de que coincidiera, eran reconocidos como horario de trabajo. La idea era incentivarlos a continuar y darles la posibilidad de lograr su meta de finalizar el nivel medio.

Acompañaron el intendente en el acto, la directora de la institución, María Cristina Torres; el secretario de Gobierno, Marcelo Castro; el secretario de Modernización, Danilo Montanari; el subdirector de personal, Pablo Irades.

