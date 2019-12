La Universidad Nacional de Tucumán echó a un profesor por sus chistes machistas

Además, decenas de alumnas y ex alumnas lo denunciaron por acoso y abuso.

La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán decidió este viernes despedir a Eduardo Hassan, un ex profesor que en abril de 2018 fue denunciado públicamente por un grupo de alumnas, a raíz de sus comentarios machistas.

“Nadie te dijo a vos que abras la boca ¿Ves porque digo que yo no le permitiría a una mujer razonar? Porque no razona. La mujer es un ente, es como un lavarropas. Vos la apretas y te copia la función porque vos le has apretado eso. La mujer es igual” se lo escucho decir en un audio grabado por una de sus alumnas.

La primera reacción de Hassan fue negar todo y asegurar que esa no era su voz. Sin embargo el resto de los alumnos lo incriminaron. Esto generó un efecto dominó y decenas de estudiantes y ex estudiantes de aquella facultad se animaron a contar sus experiencias con este profesor.

Así se fueron acumulando múltiples denuncias. Una alumna recordó otro “chiste” del profesor: “Las mujeres tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla”. Mientras que otra estudiante aseguró que en una ocasión, Hassan se masturbó frente a ella en medio de un examen y le dijo que pensaría si la aprobaba. Los casos se remontaron incluso hasta 1999.

Finalmente este viernes se conoció la decisión de la institución, que consideró “tales conductas como gravemente lesivas de la conducta digna y decorosa que debe observar quien aspira a desempeñar funciones como docente en una Universidad Pública”.

Anahí Rodriguez, de la Comisión de Género de la facultad, celebró esta decisión: “Marca un precedente para salir a pelear por los casos y las denuncias que hay en la Facultad, por que no es el único”.

Fuente: cienradios.com