El municipio de Palpalá anuló decreto de pase a planta

"No son despidos, se vuelve a cada trabajador a su situación de revista anterior al 1 de julio", dijo el intendente Rivarola.

La transparencia, las prioridades y el respeto a los trabajadores, son las características que el actual intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, considera importantes para llevar adelante el desarrollo de mejorar la ciudad y poder cumplir con los objetivos que se tienen propuestos dentro de la nueva gestión en la ciudad siderúrgica.

"Estas situaciones volverán a ser analizadas y si corresponde serán puestos nuevamente en planta permanente del municipio", aclaró.

Es así que días pasado, el jefe comunal palpaleño dispuso, mediante decreto 1.455/2019, suspender el pase a planta permanente de más de 300 empleados municipales, situación que se registra con fecha 1 de julio de este año y en la cual también se puede apreciar que figuran con dicho pase a planta, más de 30 funcionarios de la anterior gestión.

El intendente Rivarola, para dilucidar esta situación, especificó que "en primer lugar quiero aclarar que no se despidió a ningún empleado municipal de Palpalá, el decreto 1.455 hace referencia a volver a cada trabajador a su situación de revista anterior al 1 de julio de este año, siempre dije que para tener una gestión con éxito vamos a respetar a cada trabajador y mejorar su situación laboral, y en este caso, la decisión que tomé es para cumplir mi palabra, los pases a planta permanente se respetarán siempre y cuando estén dentro del marco legal respectivo, reitero, este decreto no es con la intención de despedir empleados".

La gestión actual está al frente de la administración del municipio desde el pasado 10 de diciembre, y mantiene el propósito de ser justo con cada empleado, es por ello que consultado sobre cuáles fueron los factores que determinaron la firma del decreto, dijo que "son varios los factores que me llevaron a determinar el decreto, uno de los puntos es que del trabajo que se realizó por parte de la Dirección de Personal, se observó que estos empleados no cumplían con una antigüedad suficiente respectiva para el pase a planta permanente, y hago hincapié en este punto porque es ahí cuando me refiero al respeto que debe existir con aquellos empleados que sí tienen antigüedad y aún esperan por ser planta del municipio, esta gestión sí reconocerá esa antigüedad y ya estamos trabajando para hacer lo que corresponde".

Ampliando en sus declaraciones a los medios, también expresó que "dentro del presupuesto 2019, no está contemplado el pase a planta de estos empleados y considero que fue malintencionado este accionar, decisión que se tomó con fecha posterior al 9 de junio, fecha de las elecciones provinciales".

"En los más de 300 empleados que contempla el decreto 1.455/2019, también figura un número superior a las 30 personas que fueron funcionarios y que hoy prestan servicios como adscriptos en otros municipios, si hablo de respeto y transparencia esos puestos laborales que paga la Municipalidad de Palpalá, claramente pueden ser puestos laborales para que cumplan servicio en la ciudad y no en otros municipios como está ocurriendo".

Para finalizar y dejar aclarado este tema, Rubén Eduardo Rivarola comentó que "quiero que quede bien en claro, no se despidió empleados municipales, sólo que retrocedimos la situación de revista de ellos, volviendo al carácter de contratados".