Aitana & Cali y El Dandee presentan “+”

Aitana presenta una nueva canción “+” (Más), junto a Cali y El Dandee, grabada en Los Ángeles, producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres y compuesta por Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Alejandro Rengifo y Aitana. Una canción que une a ambos artistas en una narrativa de una historia de amor imposible.

El videoclip, rodado en Argentina, dirigido por Nuno Gomez, producido por Compostela Films, es un tributo melancólico a una era musical que nos marcó a muchos de distintas maneras y representa la historia de una pareja de chicos que se aman, pero no logran estar juntos como sueñan, así que una declaración rebelde del chico es el hilo de toda esta historia de amor imposible.

Sobre Aitana

Aitana es la artista revelación en España y con mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Con 18 años recién cumplidos fue una de las finalistas del programa líder de la tv. Su manera de transmitir emociones y su carisma le granjearon el cariño del público, y su voz, un auténtico instrumento único en el mundo, le ha hecho ganar millones de fans en España y en el mundo.

A su salida de emprendió una meteórica carrera de logros y reconocimientos, que a lo largo de los últimos meses le han hecho batir récords digitales y acumular cifras nunca vistas hasta la fecha en un artista nuevo en España: Artista femenina Nº1 en España

Nº1 en todas las plataformas, 14 discos de platino y 9 discos de oro (1 disco de oro cada 15 dias en el primer año de carrera), 2 x Los40Music awards consecutivos (2018 y 2019), 2 x Premios Dial consecutivos, 1 nominación Latin Grammy Best new artist 2019, Most streamed & viewed 2018 artist in Spain, Most streamed tracks on Spotify first 24 hrs (1.Vas a quedarte y 2.Telefono), +100mil espectadores han visto Playtour, +40 fechas de gira 2019, Sold OutS de gira, 4M followers (todas RRSS)

Sobre Cali y El Dandee

Cali y El Dandee llevan más de 10 años conquistando a las audiencias en todo el mundo con sus composiciones únicas, su gusto para el pop urbano latino, melodías pegajosas y ritmos únicos, con reconocidos temas como “Ay Corazón”, “La Estrategia” “Por Fin Te Encontré” y “Yo Te Esperaré” que cuentan con certificaciones de Diamante, Multi-Platino y Oro en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Actualmente, este dúo ha superado los 2.6 billones de reproducciones en su canal de YouTube consolidándolos como uno de los duetos urbanos más establecidos dentro del género. Sin duda, Cali y el Dandee son un referente indiscutible de la generación de músicos que forman parte omnipresente estilo urbano de nuestro tiempo. Esta inigualable trayectoria les trae de nuevo a la escena musical actual con este nuevo sencillo junto a Aitana.

Uno de sus últimos sencillos, “Tequila Sunrise” junto con Rauw Alejandro actualmente supera 18 millones de reproducciones combinadas, más de 7.6 millones únicamente en YouTube, y forma parte de algunas de las listas latinas de mayor importancia en Spotify como Baila Reggaetón, ¡Viva Latino! y Latin Pop VIP.

Su más reciente sencillo, “Voy Por Ti”, donde se ve plasmado el talento colombiano, además de ser una oda al amor también es un himno del género que te invita a cantar y mover las caderas, en el que una vez más brilla el talento de Cali y El Dandee.