José Luis Chilavert protagonizó una pelea tuitera y fue trending topic

Lo que comenzó con un tuit de agradecimiento, acompañado por un video alusivo, terminó en el duelo del domingo en Twitter. Un enfrentamiento que fue subiendo de tono y creció en polémica a medida que llegaban las réplicas.

De un lado, el paraguayo José Luis Félix Chilavert, campeón del mundo con Vélez​. Del otro, el periodista Alejandro Bercovich, especialista en cuestiones económicas y pareja de Angela Lerena, de extensa trayectoria en el periodismo televisivo y en transmisiones en vivo de los partidos.

"Hola, @JoseLChilavert_, hace un rato atajé este penal y te lo quería dedicar por todas las alegrías que me diste", tuiteó el sábado Federico Amaya, un hincha de Vélez que compartió un video en el que salvaba una pelota al lado del palo derecho de un arco pequeño.

Hola @JoseLChilavert_ hace un rato atajé este penal y te lo quería dedicar por todas las alegrías que me diste 💙 pic.twitter.com/JxjTPFnDLB — Fefo Maya (@fefomaya) 21 de diciembre de 2019

Bercovich le hizo un comentario. Y Chilavert, otro. Y todo derivó en un cruce de agresiones que se transformó en trending topic.

"Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho, pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio", le escribió Bercovich a Maya.

Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino 😜 — Alejandro Bercovich (@aleberco) 21 de diciembre de 2019

Chilavert vio el mensaje y no se quedó callado: "Orgulloso de ser un gordo feliz. Y no tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje. Y encima tenés varios patas de lana en tu armario. Éxitos".

Chilavert la siguió. "Los gordos somos felices y no vivimos del Estado como vos, fracasado. Tú no has ganado nada, sólo cuernos".

Orgulloso de ser un gordo feliz y No tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje y encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de diciembre de 2019

Y el periodista replicó: "El problema es que seas fascista, racista, machista y miserablemente sorete, @joselchilavert. No tengo nada que decir sobre tu sobrepeso ni el de nadie, así que me disculpo por haberte dicho gordo".

Y otra dardo llegó al rato para Chilavert: "Tampoco hay nada de malo en trabajar en el Estado, @joselchilavert, pero yo no percibo ningún ingreso del Estado. Parece que a vos sí te dan ganas. Ojalá el hermano pueblo paraguayo no lo permita jamás".

Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de diciembre de 2019

Pero Chilavert también saludó al hincha de Vélez que inicialmente le dedicó una atajada.

Excelente atajada Fefo,un capo felicidades.🧤🧤💪💙💙⚽️ — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de diciembre de 2019

Fuente: Clarín.