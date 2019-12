"Queda pendiente la deuda en Afip y volver al Federal A"

Un panorama más claro. El CPN Marcelo Lizárraga ayer fue proclamado como presidente de Altos Hornos Zapla por 2 años en una asamblea que se realizó en el salón de fiestas del "merengue" donde posteriormente hubo aprobación del balance y memoria del periodo 2017 (Miguel Taritolay).

"Hoy estamos en otra realidad y satisfechos por la tarea que se realizó en estos 2 años. Sentimos el apoyo total de los socios y por eso decidimos continuar, ya no pensando en todas las deudas que teníamos hace sino en los proyectos que tenemos en marcha", empezó contando el presidente ante El Tribuno de Jujuy. Ahí nomás aclaró que "sabíamos que no había que llenar listas sólo por completar sino con gente que esté dispuesta a trabajar y dedicarle tiempo al club, el 50% de la Comisión ahora es nueva y con la premisa de que todos vamos a trabajar hasta el final y no quedar 6 o 7 como quedamos en este último tramo. Hay caras nuevas, nuevas ideas, nuevas energías y todo eso será muy productivo", agregando que "el mayor objetivo es retornar al Federal A, clasificar y principalmente venimos trabajando en el armado del plantel para afrontar el Regional, pero eso no descuida todos los otros ámbitos que tenemos que trabajar, de hecho tenemos que gestionar mucho para generar ingresos y afrontar esos gastos. Además queda pendiente una deuda con en Afip que me gustaría dejarla ordenada para poder recibir subsidios de Nación que hoy es una limitación y dejar al plantel en el Federal A", afirmó.

Continuando con la proyección del Regional 2020 aclaró que

"el 26 vuelven todos los jugadores y el 27 volvemos a entrenar con la posibilidad de realizar la concentración en el GAM 5 o El Carmen. Estamos negociando esos posibilidades aunque estaba la posibilidad de hacer la pretemporada en Rosario con un albergue a disposición pero la alimentación diaria y el traslado no será un costo alto al que no podemos arriesgarnos, acotando que "aún nos quedan resolver los últimos refuerzos para tener los nombres definitivos que serán 7 u 8 en total. Nos falta un central más, un volante y estamos analizando otros"

Por último Lizárraga adelantó que "analizamos la posibilidad de sacar la torre y trampolín para rellenar la pileta para que en 2020 tengamos un sólo nivel y utilizar a pleno con escuelitas y colonias. Será un paso previo a la climatización", finalizó.

La lista “Unidad”

La lista “Unidad Merengue” fue la proclamada ayer por la tarde en la asamblea desarrollada en el salón de fiestas de la entidad siderúrgica como la vigente Comisión Directiva del club Altos Hornos Zapla por los próximos 2 años como marca el estatuto.

La misma está integrada por Marcelo Gustavo Lizárraga, presidente; Sergio Alberto León, vicepresidente 1º; Elvira Bernardina Beltrán, vicepresidente 2º; Sergio Daniel Arjona, secretario; Daniel Alejandro Fin, prosecretario; Daniel Alfredo Méndez, tesorero; Mónica Ana Mabel Frías, protesorera; Guillermo Eduardo Bepre, vocal titular 1º; Carlos Gustavo Suárez, vocal titular 2º; Julio Fernando Flores, vocal titular 3º; Víctor Hugo Vázquez, vocal titular 4º; Mauricio Nicolás Azcona, vocal titular 5º; Franco Andrés Ale, vocal titular 6º; Cristian Ariel Zárate, vocal suplente 1º; Félix Eduardo Montoya, vocal suplente 2º; Vicente Nolberto Arroyo, vocal suplente 3º; Diego Rubén Rivero, vocal suplente 4º; Cintia Natalia López Urtado, revisor de cuenta titular 1º; Jorge Marcelo Ríos, revisor de cuenta titular 2º; Silvia Roxana Tolaba, revisor de cuenta titular 3º e Iván Ariel Calizaya, vocal suplente 1º.

Comúnmente las dirigencias en las entidades deportivas comienzan con un sin fin de ideas y proyectos donde todos aportan y critican pero muy pocas perduran en el lapso establecido y ese será el gran desafío de cada uno de los integrantes para poder hacer resurgir al “merengue”.

“En febrero asamblea”

El presidente Lizárraga detalló que “terminamos el balance 2017 hace un mes y ya estamos trabajando en el 2018 que creemos que en enero estará listo para llamar a asamblea en febrero o marzo y quedar al día. También estábamos debiendo la memoria 2015 y 2016 que se presentó en una asamblea anterior porque los balances de esos años los tenemos firmados y agradezco a la gente de anteriores gestiones que se acercó para colaborar. Tanto los balances como las memorias estarán disponibles para los socios que deseen acercarse y a disposición de la prensa”, agregando que “a grandes rasgos el 2017 hubo una perdida con respecto al 2016 donde la deuda creció de $2 millones a $4 millones y medio. Ese año 2017 el patrimonio neto pasó de $100 mil a menos 3 millones que pasó a ser negativo. Notamos que allí se gastó más en sueldo de plantel y cuerpo técnico con respecto a lo que ingresaba al club”, explicó.

Ingresos del 2018

Posteriormente Lizárraga contó que “los ingresos de 2018 son alentadores porque fueron mayores a los egresos que tuvimos. Eso nivela un poco el patrimonio neto que es el valor real del club. Y si seguimos en esta línea nos mostrará que achicamos mucho la deuda y vamos creciendo”, argumentó.

Así también admitió que “saldamos una deuda del 90% y nos queda pendiente arreglar con Afip porque Ejesa ya se pagó gran parte, un 75%, con el ingreso del alquiler de la antena y nos mandaron el convenio para saldar compensandolo con publicidad y ahí quedaremos en cero. Además el gasto de la luz ahora la afrontará el municipio, es una forma de trabajar y minimizar los gastos para que los ingresos puedan generarnos infraestructura u otros gastos necesarios”. Luego mocionaron para la aprobación de la memoria 2015 y 2016 y balance y memoria 2017 y posteriormente se puso a consideración la moción de aprobación donde fue unánime.

Así comenzó la asamblea

Marcelo Lizárraga, titular del “merengue” acompañado por los vice León y Beltrán explicó que “arrancamos esta nueva etapa con 2 años por delante con la misma intensidad pero con gente nueva que se sumó y por otro lado presentarles el balance que les debíamos. Una de las falencias fue el atraso en la presentación de los balances que nos costó mucho conseguir la información del 2017 de otra gestión, pedimos informe en organismos públicos y privados pero al fin lo logramos y pedimos disculpas por la demora y falta de asamblea que se subsanará en esta etapa”.