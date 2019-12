Fue arrollado por un micro y salvó su vida de milagro

Un joven de aproximadamente unos 24 años que circulaba por la vera de la ruta nacional Nº 34 logró salvar providencialmente su vida, después de haber sido arrollado por un colectivo de gran porte.

El hecho conmocionó a todo el pasaje de una unidad de transporte automotor de pasajeros que cubre el recorrido entre las ciudades de Libertador General San Martín y San Salvador de Jujuy.

Las primeras informaciones recogidas en el lugar la noche del pasado viernes, cerca de las 22, daban cuenta de un siniestro vial con víctima fatal, dada las circunstancias en que se habría producido el incidente.

Sobre los hechos

El muchacho de quien no se tienen datos filiatorios caminaba en dirección a la ciudad de Libertador y en sentido contrario lo hacía el pesado rodado.

La víctima caminaba empujando una motocicleta, cuando por causas que aún no fueron establecidas el rodado de mayor porte lo impactó de frente.

Algunos de los testigos afirmaron que el muchacho salió despedido como consecuencia del golpe recibido pero en la moto que empujaba, y que esa fue la razón que permitió que salvara su vida.

Otras versiones indicaron que en realidad el colectivo luego de impactar la moto pasó por encima del cuerpo del joven, que quedó tendido en el pavimento.

El chofer de la unidad indicó que no vio al motociclista, y a pesar de los intentos, no pudo esquivarlo. Efectivos de la Policía y personal del Same trabajaron en el lugar.

Tras lo sucedido, el joven fue trasladado de urgencia a una clínica privada de la ciudad, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según manifestaron sus familiares, se encuentra fuera de peligro, aunque producto del choque debe someterse a una serie de intervenciones quirúrgicas.