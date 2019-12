Detuvieron el instructor de baile que desde el sur, amenazaba de muerte a su expareja

La división captura de la Brigada de Investigaciones días atrás detuvieron en la ciudad de Río Gallegos a Jorge "Shiru" Barrios, el instructor de baile palpaleño que estaba prófugo de la justicia luego de amenazar de muerte a su exmujer.

El martes de la semana pasada, el prófugo arribó a la provincia y conoció causa de imputación y designo como abogado a un defensor oficial.

Su exmujer fue citada en la sede de la fiscalia especializada en violencia de género para ratificar las denuncias y a partir de ese momento, "Shiru" Barrios quedó alojado en la sede de brigada de investigaciones.

La denuncia levantada por El Tribuno

Hace un par de meses, El Tribuno de Jujuy se contactó con la expareja de Jorge "Shiru" Barrios. Ella comentó todo lo sucedido y mostró las capturas de pantalla sobre las amenazas que recibía por parte de su expareja.

"Empezá a llevar más seguido a mi hija a casa de mis viejos, lo que te haya dicho la Justicia me vale v..., no me quiero mandar un moco irremediable", dice entre amenazas una serie de mensajes de WhatsApp que en los últimos días recibió Soledad Tárraga por parte de su expareja.

La mujer de 27 años denunció en reiteradas oportunidades al padre de su hija, Jorge Barrios (36) quien se encuentra prófugo de la Justicia desde el mes de junio, luego de haberla amenazado de muerte y tras violar una restricción perimetral.

Tárraga dialogó con nuestro diario y dijo que los hechos de violencia de género que padece empezaron cuando la pareja decidió poner fin a la relación en 2017.

"No soportó la separación y se metía por la fuerza a mi departamento que alquilaba a cualquier hora y me golpeó en reiteradas oportunidades, ante mi negativa de volver a tomar la relación", dijo.

Las denuncias fueron realizadas en la seccional 32º del barrio Malvinas y luego de varios años de calvario, hace 4 meses la Fiscalía especializada en Violencia de Género solicitó que se arbitren los medios necesarios para la inmediata detención de Barrios, que no se pudo concretar porque aparentemente huyó de la provincia.

Finalmente el hombre fue detenido y se espera por cómo continuará la causa.