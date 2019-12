"Al Negrito Altamirano", chacarera de Luis Córdoba y Guri Navarro

Mañana se cumple el segundo aniversario del fallecimiento del queridísimo músico jujeño Ernesto "El Negro" Altamirano, y por esta razón, el compositor Luis Córdoba le dedicó una de sus creaciones.

La iniciativa surgió de Luis Córdoba, quien cuenta que aprendió a tocar el charango con Ernesto Altamirano.

Se trata de una chacarera titulada simplemente "Al Negrito Altamirano", con su música y letra de Guri Matorras.

"Con él aprendí las primeras notas del charango hace más de 40 años", recuerda Córdoba, quien apenas salió el tema, lo grabó con Tony Izquierdo en su estudio.

Recordó también que "un mes antes de que el falleciera, había fallecido otro gran músico, el Pollo Martínez, y junto al Negrito, le hicimos un homenaje con un tema. El Negro me había propuesto que hiciéramos una presentación en el mes de enero siguiente, del 2018, en al ciudad de San Pedro, donde lo conocían más al Pollo", pero el destino quiso que Altamirano se fuera antes de concretar este recital.

Y cuenta que la composición le surgió en los primeros días de este mes. "Todos los días yo bajo caminando por calle San Martín hacia el centro, porque yo vivo en Ciudad de Nieva", comenta Córdoba, "y hace un tiempo empecé a sentir que él me acompañaba en estas caminatas y que de alguna manera me preguntaba cuándo iba a componer algo para él. Y como yo sólo compongo, suelo molestar a los poetas para que me ayuden con las letras". Así es que salió esta letra de Guri con música de Luis Córdoba, que rápidamente se grabó, con la percusión de Tony Izquierdo, la guitarra de Nacho Zalazar (músicos del Chaqueño Palavecino); el violín de Cristian Banegas; el bajo de Juan Mamaní; y la voz del propio Luis Córdoba. La mezcla y masterización son de Sebastián Gardabazábal, junto a Cristian Vilte.

Con este tema se completa un disco de 16 temas que Luis Córdoba piensa terminar el próximo año y presentarlo junto a uno anterior que se grabó hace unos años y no tuvo difusión.