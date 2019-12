"Hugo Moyano ayudará a mantener la unidad del peronismo"

A su regreso de Buenos Aires, donde cumplió una intensa agenda política, el presidente del Partido Justicialista, diputado provincial Rubén Armando Rivarola, expresó su satisfacción por las reuniones mantenidas. Entre ellas, consideró altamente positivo el encuentro con el titular del Sindicato de Camioneros de la República Argentina, Hugo Moyano. En otro momento de su charla con periodistas, el diputado adelantó que llevará al seno de su bloque una inquietud que permita acompañar de alguna manera el espíritu de las leyes de solidaridad recientemente aprobadas en la Nación y que requieren sumar consensos de todos los sectores de la sociedad.

"Con el compañero Hugo Moyano, teníamos pendiente un encuentro desde hace tiempo, pero los acontecimientos políticos lo fueron postergando. Esta vez pudimos dialogar extensamente. Él es un hombre convencido de que hay que mantener la unidad del peronismo", dijo Rivarola. "Hugo me aseguró que aún dentro de las disidencias que pueda haber, trabajará desde su lugar en los gremios y en la vida política para mantener esta unidad del PJ.

Me refirió que fue precisamente por haber estado unidos, es que los peronistas hemos podido recuperar el gobierno nacional y ahora nuestra obligación es darle más fortaleza para realizar los avances que los argentinos necesitan. Y que sólo desde el peronismo se podrán hacer realidad", enfatizó. Con respecto a Jujuy, "Hugo se comprometió a ayudar a que sigamos el mismo camino y podamos volver al gobierno provincial. Por mi parte, lo invité a visitarnos en la Provincia cuando pueda, porque su presencia será muy importante para reforzar este mensaje entre nosotros y también hacia afuera del Justicialismo".

Propuesta

Finalmente Rivarola expresó que "mientras estaba en Buenos Aires, pude seguir atentamente el debate en el Congreso por la ley de emergencia. He tomado nota de las críticas a esa Ley y entiendo que tienen razón quienes argumentan que pareciera que el sacrificio se pide a la clase media y a la producción, pero hay sectores como la Justicia, la diplomacia y la clase política que no dan señales de participar de ese esfuerzo. Pienso conversar con mis colegas del bloque, porque si bien los legisladores no manejamos presupuestos ni podemos disponer discrecionalmente de fondos públicos, podemos tener el gesto de congelar nuestras dietas por 180 días, o los que se considere conveniente. Si hubiese algún aumento dispuesto, sería bueno poder derivarlo, por ejemplo, para que lo reciba Cáritas, y le dé el destino que ellos consideren mejor, en comedores, copas de leche, roperos comunitarios o cualquier tipo de atención a los más necesitados", agregó el diputado.