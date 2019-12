Despidieron a los nuevos egresados de El Piquete

"Fue difícil para algunos y no tanto para otros, pero cuando hay ganas de superación todo se puede. Hoy hacen un alto en el camino y es esto, el egreso de la escuela primaria. En el futuro, seguirán haciendo paradas, saldrán de la secundaria, seguirán una carrera terciaria o universitaria. No se detengan, el camino sigue, siempre al final brilla una luz. Es la luz de la esperanza, la luz de la ilusión, la luz de la fe y de la fuerza. Continúen, no se queden, no bajen los brazos ante un obstáculo que puedan encontrar en el camino. Los sueños se persiguen, siempre hasta el final. Nunca decaigan, sigan siempre adelante". Con estas palabras emocionadas recordando anécdotas que marcaron su caminar y bajo el lema "Qué nadie apague tu brillo! Persigue siempre tus sueños", la comunidad educativa de la Escuela Nº 338 despidió a los alumnos de 7º A y B.

El acto tuvo como escenario el tinglado de la escuela y se inició con el ingreso de los alumnos egresados al sitio designado. Luego de la presentación de las Banderas de Ceremonia portadas por María Cuellar, Rosa Zahira Maidana, Soraya Wierna, Mara Robledo, Luciana Anaquín y Arnaldo Cari, se izó el pabellón nacional, momento que estuvo a cargo de la mamá Juana Leonor Gómez, la docente Sonia Pilinco y el alumno Alexis Moreno, representando así a la comunidad educativa.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional y del Éxodo se procedió al cambio de abanderados, momento muy significativo, y a la vez cargado de emoción, para la comunidad donde María Mercedes Cuellar de 7º B entregó la Bandera Nacional a Aldana Gabriela Castro de 6º B, y sus compañeros entregaron las bandas de abanderados a los alumnos César Leandro Figueroa González, Selena Abigail Ramírez, Leandro Videz Arce, Johana Solange Videz y Ernesto Marcelo González, ante el sostenido aplauso de los presentes.

El mensaje llegó en la voz de los alumnos Antonio Baltazar Velázquez y Luna Chavarría Gómez, quienes despidieron a sus compañeros y maestros, mientras que las docentes Graciela Correa y Silvina Rojas expresaron en sus discursos, su sentir y los infaltables consejos para que los niños que egresan puedan seguir en su vida futura.

También habló Claudia Victoria Velázquez, madre orgullosa y agradecida a la institución, por los ocho años que su hijo recibió no sólo los saberes, sino además, el afecto y la contención necesaria para llegar a esta instancia.

Posteriormente al retiro de la Bandera de Ceremonia Nacional los alumnos egresados recibieron diplomas y recordatorio y el personal directivo entregó la medalla al mejor promedio a la alumna María Felicitas Robledo de 7ºA, donada por la familia del Dr. Carlos Alberto Alvarado, también la medalla al mérito por haber sido abanderada, al igual que los demás alumnos que portaron la Bandera Nacional y de la Libertad Civil durante el ciclo lectivo 2019. De igual forma las docentes Graciela Correa y Silvina Rojas hicieron entrega de medallas por el compromiso, responsabilidad y un gran sentido de superación a Luna Chavarría y Antonio Velázquez, también a la mano tendida al que necesita, a la buena predisposición a los alumnos Álvaro Cabezas y Álvaro Rafael Flores. A su vez, la docente de Educación Especial María Laura Villavicencio entregó medallas a Marcelo Joaquín Juárez y Francisco Misael Romero y la familia Velázquez entregó una medalla para estimular el esfuerzo y superación al alumno Marcelo Joaquín Juárez. Los alumnos Misael Francisco Chavez y Axel Sergio Orosco recibieron las medallas a los mejores compañeros. Por asistencia perfecta recibieron los niños Arnaldo Rubén Cari (de Jardín de Infantes a Séptimo), Luciana Aymé Anaquín, Luis David González, e Ismael Nicolás Villalva, mientras que los tutores de ambas secciones de 7º grado entregaron sendos obsequios a las seños Graciela Corea y Silvina Rojas por la responsabilidad compartida para con sus hijos.

Los egresados

Joel Acosta, Francisco Bande, Claudio Bustamante, Álvaro Cabezas, Arnaldo Cari, Misael Chavez, Bruno Choque, Martín Choque, Marcos García, Nahuel Guerrero, Nahuel López, Tiziano Maza, Miguel Pereyra, Nicolás Pereyra, Antonio Velázquez, Luciana Anaquín, Camila Arce, Agustina Cano, María Díaz, Milena Godoy, Ángela López, Luciana Portal, María Felicitas Robledo de 7º A; Juan Arce, Leandro Cáceres, Álvaro Flores, Luis González, Marcelo Juárez, Ramón López, Alexis Moreno, Axel Orosco, Juan Pancho, Augusto Paz, Francisco Romero, Israel Sosa, Adriano Vilca, Ismael Villalva, Irene Arias, María Cardozo, Luna Chavarría, María Cuellar, Rosa Zahira Maidana, Ruth Ovejero, Milagros Peralta, Daiana Villarruel y Soraya Wierna, de 7º B.