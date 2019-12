Iglesia y municipio por una labor social conjunta en Palpalá

Con la llegada de la Noche Buena y la Navidad, la inquietud del intendente municipal de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, fue la de visitar junto a su esposa, Silvina Toledo, al obispo de la Diócesis de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, para trabajar en conjunto y brindar soluciones a los sectores más necesitados de aquella ciudad.

En ese sentido, el intendente Rivarola señaló que "hablamos sobre todo en la cuestión de la fiesta de Noche Buena y Navidad, y de que más allá que es un día especial para todos, trabajemos institucionalmente en conjunto con la Iglesia para brindarle ayuda a la gente, cuando sabemos que la necesidad es grande".

Del mismo modo, el intendente Rivarola apuntó que además de estas celebraciones, hablaron sobre las fiestas que se realizan en la ciudad siderúrgica con las honras a San Cayetano y la Virgen de Río Blanco que son muy importantes, y que "más allá de que falta mucho, son celebraciones que hay que planificarlas e ir trabajándolas con tiempo para que las cosas salgan mucho mejor en su momento".

Otro de los puntos destacados por el jefe comunal de Palpalá fue que "hicimos mucho hincapié en el trabajo social, en el trabajo de contención de los jóvenes y niños que hoy están muchos padeciendo hambre, y buscar la manera de darle una solución a ellos. Entonces, seguramente más adelante iremos haciendo reuniones con el obispo Fernández o con quien esté a cargo del tema en Palpalá, para trabajar en común acuerdo, porque también la Iglesia es un termómetro de las problemáticas que suceden en cada lugar. De igual forma tiene un gran potencial para que podamos encarar un trabajo conjunto. Entonces, hay que buscar la manera de crear las herramientas para poner toda esa energía en trabajar por los más necesitados".

El jefe comunal consideró: "creo que se puede llegar a muchos objetivos el año que viene junto al Obispado, junto a los católicos y a la gente, porque acá debemos juntarnos todos para poder salir adelante".

Por su parte, monseñor Daniel Fernández dijo que el intendente Rubén Eduardo Rivarola fue a visitarlo para presentar sus inquietudes en temas que tienen en común, como por ejemplo en Palpalá donde hay dos fiestas importantes como la de San Cayetano y de la Virgen del Rosario de Río Blanco, que es en octubre. "Con ese deseo de que podamos trabajar juntos y podamos coordinar los mejores esfuerzos de cada uno en hacer lo mejor por la gente, y donde el pueblo católico que se vuelca mayoritariamente a estas celebraciones".

También apuntó que conversaron de muchos otros temas que tienen que ver con una realidad social, económica de la provincia y de Palpalá, "tratando de establecer nexos para ayudarnos mutuamente en la obra que hace la Iglesia y el municipio".

“Todos a ser buenos que Cristo nació”, dijo el obispo

El obispo César Fernández expresó su deseo de una feliz Navidad para los jujeños, y pidió que “recojamos en estas fiestas todos estos buenos deseos que nacen en el corazón. Hay un villancico que dice "todos a ser buenos que Cristo nació". Bueno, creo que eso lo experimentamos todos desde el fondo del corazón. Que estas fiestas nos hacen más cercanos a los demás, más sensibles, más solidarios y que deberían ser como un propósito, un proyecto para vivir después a lo largo de todo el año, de toda la vida.

Así que quiero desearles que en el lugar donde festejamos todos, que es en la familia, lo puedan celebrar con amor, con alegría, perdonándose si hay algo que perdonar. Valorando lo hermoso que es tener papás, tener hijos, tener hermanos, cuñados, abuelos, y todos los que forman parte de la familia. Eso que no tiene precio, porque el amor de una madre, de un padre, el amor, el beso de los hijos al papá o a la mamá no tiene precio, no se paga con nada. Bueno, todo eso, sean mejor capital para desde la familia reconstruir la sociedad, con lazos de hermandad, de fraternidad y de mucha solidaridad en estos momentos difíciles donde hermanos nuestros pasan muchas penurias”.