Otra operación exitosa se realizó en la Clínica de Fátima

Una práctica quirúrgica exitosa realizada en la Clínica "Nuestra Señora de Fátima" de la ciudad de Palpalá permitió salvarle la vida a una paciente que había accedido al servicio con un tumor grande de la glándula suprarrenal. En la intervención participaron los equipos de Unidad Coronaria, y los servicios de Anestesia y Urología. Al respecto, el cirujano general Héctor Gabriel Illanes, en diálogo con este diario, destacó que esa práctica anteriormente se hubiera derivado directamente a la ciudad de Buenos Aires, pero la clínica cuenta con el personal y el equipamiento para intervenir exitosamente en una operación de esta naturaleza.

Sanatorio. La Clínica "Nuestra Señora de Fátima" de la ciudad siderúrgica, se encuentra ubicada en avenida Italia Nº 116.

El especialista explicó que la paciente presentaba la enfermedad feocromositoma, que se trata de un tumor raro que suele comenzar en las células de una de las glándulas suprarrenales y puede conducir a un aumento de la presión arterial.

"Este tumor hacía que le suba la presión tanto que tenía que estar obligadamente internada en una unidad coronaria, con cuidados intensivos y medicación endovenosa para de esa manera poder bajarle la presión arterial", dijo, agregando que tras realizar la resección completa del tumor, se normalizó la presión arterial de la persona y esta presentó las condiciones aptas para poder regresar a su casa.

Expuso así que la mujer se encontraba internada en el sanatorio y en caso de no poder resolver su problema de salud, debían derivarla a un hospital de la ciudad de Buenos Aires en un avión sanitario con los mismos cuidados y medicación que estaba recibiendo. Sin embargo, este procedimiento -sostuvo Illanes- no era seguro, debido a que además de implicar un elevado costo, se tornaba peligroso por el tipo de enfermedad que presentaba, por lo que se evaluó la situación con profesionales de la clínica y con el apoyo del Instituto de Seguros de Jujuy realizaron la exitosa intervención.

Un equipo capacitado

En este sentido, Illanes hizo foco en que cuando se trata de una medicina de alta complejidad, se requiere de un equipamiento y una institución con las capacidades de proveer el servicio. "Las enfermedades difíciles se curan con equipo multidisciplinario", dijo, al destacar el importante trabajo profesional que tuvo la Unidad Coronaria a cargo de la coordinadora Laura Flores; el Servicio de Anestesia con la participación de los profesionales José Campos y el Servicio de Urología donde trabajó junto a los especialistas Elio Baccino y Pablo Castro.

Patología poco frecuente

Por su parte, la profesional Laura Flores señaló que la paciente presentaba una enfermedad poco frecuente, sobre todo en lugares como nuestra provincia. "El tumor que presentaba se caracterizaba por liberar sustancias que hacían que se eleve su presión arterial", dijo, para mencionar luego que la paciente tuvo una excelente recuperación.

“No hubiera sido posible sin la atención profesional de la clínica”

La palpaleña Beatriz Magdalena Choque, de 48 años, fue la paciente intervenida el jueves 19 del corriente por el equipo profesional de la Clínica “Nuestra Señora de Fátima”. Luego de la operación que le salvó la vida, por su delicado estado de salud, comentó que durante dos años presentaba síntomas de presión alta, dolores de cabeza y mucha transpiración. “Creía que esos síntomas eran normales porque me había llegado la menopausia, por lo que me hice tratar”, dijo.

Y es que con el paso del tiempo su salud fue empeorando por lo que no fue hasta el 6 de noviembre de este año que ingresó al sanatorio a raíz de una crisis hipertensa. “Mi presión había subido a más de 200, me dieron pastilla para regularla pero no funcionó, por lo que quedé internada”, comentó.

Los síntomas empezaron a empeorar y su presión no se encontraba estable, por lo que seguidamente los médicos debieron realizarle estudios hasta que determinaron que

presentaba la enfermedad feocromocitoma, y tras la operación mencionó que su estado de salud no hubiera mejorado sin la atención del equipo de salud del sanatorio. Al finalizar reflexionó la importancia de asistir al médico ante cualquier estado de salud que presente la persona.

¿Qué es un feocromocitoma?

Un feocromocitoma es un tumor que suele comenzar en las células de una de las glándulas suprarrenales. Aunque por lo general son benignos (no cancerosos), con frecuencia los feocromocitomas causan que la glándula suprarrenal produzca demasiadas hormonas. Esto puede conducir a un aumento de la presión arterial y causar síntomas tales como dolor de cabeza, sudoración, palpitaciones cardíacas, temblor y palidez extrema, entre otros.

Algunas veces, los feocromocitomas son parte de otro cuadro denominado síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Con frecuencia, las personas con este síndrome tienen otros cánceres y otros problemas relacionados con las hormonas. Para el diagnóstico, los médicos usan diversas pruebas y tests con imágenes. El tratamiento más común es la cirugía.