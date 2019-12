Un violento hombre detenido tras amenazar a su exmujer

La División Capturas de la Brigada de la Brigada de Investigaciones detuvo en la ciudad de Río Gallegos a Jorge "Shiru" Barrios, instructor de baile palpaleño que se encontraba prófugo de la Justicia, luego de haber atacado a golpes a su exmujer y mientras era buscado, la amenazó de muerte e insultó a los policías.

Las fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, dieron cuenta que el martes de la semana pasada una comisión de efectivos de la División Capturas del barrio Coronel Arias de nuestra ciudad,

regresaba de la provincia de Santa Cruz con Barrios detenido, luego de permanecer varios meses prófugo de la Justicia.

Luego que la denuncia de la mujer se hiciera pública, el hombre de 36 años mandó una serie de mensajes a la fanpage de la red social del Facebook de nuestro diario, haciendo una especie de descarga, justificando todo su accionar machista y "culpando" ante todo a la víctima el motivo de sus "ataques".

Soledad Tárraga fue víctima de violencia de género por parte de Barrios durante mucho tiempo, hasta que se armó de valor para poner fin a la relación.

Desde ese entonces vivió un verdadero calvario que terminaron en denuncias policiales que lamentablemente nunca prosperaron.

Según lo expuesto por la víctima, el hombre ingresó en reiteradas oportunidades al departamento que ella alquilaba, intentó abusar de ella en reiteradas oportunidades y la atacó ferozmente a golpes porque la mujer se rehusaba a continuar siendo pareja de él.

Las mismas fuentes que fueron consultadas manifestaron que al momento de la detención de Barrios en la ciudad austral de Río Gallegos, su figura era totalmente distinta a la del hombre que amenazaba de muerte a su exmujer y que insultaba a la Policía, había pedido por favor quedar detenido allí, quería en todo momento un teléfono celular y no paraba de llorar, según se supo.

"Extramedamente violento"

"Con esto irás a la policía, me harás otra denuncia, otro escrache por Facebook y así seguirás avivando mi bronca y llegaré a hacer lo que no se debe (...) te hacés la mala porque estás custodiada por la Justicia, ya sabés como termina el cuento, de vos depende. Yo ya no tengo problema en cometer una falta grande, total hasta que me atrapen voy a disfrutar de lo que haga", escribió Barrios a Tárraga en los cientos de mensajes a través de Whatsapp, luego de haberla atacado a golpes y escapado de la Justicia.

El instructor de baile está alojado en sede de la Brigada de Investigaciones, ya conoció causa de imputación ante el fiscal especializado en este tipo de delitos Alejandro Bossatti, designó como abogada a la defensora oficial Adriana Fernández y su expareja fue citada a sede de Fiscalía, donde ratificó todas las denuncias que de ahora en más pesarán en contra del hombre de 36 años.