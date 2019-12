Archivan la denuncia de abuso sexual contra el cantante Axel

La denuncia por abuso sexual contra el cantante Axel realizada por una joven, presuntamente ocurrida en marzo del 2017 en la localidad rionegrina de Colonia Catriel, fue archivada "hasta tanto surjan nuevas evidencias que permitan fortalecer la investigación", informó el Ministerio Público Fiscal de esa provincia.

"Tras realizar todas las medidas para recabar indicios tendientes a avanzar en el caso no surgen elementos objetivos que permitan apuntalar el relato de la víctima de cara a un posible debate oral y público por el hecho investigado", precisa el Ministerio Público Fiscal.

La joven había denunciado que el abuso habría ocurrido en marzo del 2017 durante la visita que el cantante hizo a Colonia Catriel donde iba a dar un recital en el marco de la Fiesta Nacional del Petróleo.

El 16 de octubre del año pasado, la joven radicó la denuncia en los tribunales y el cantante nunca prestó declaración indagatoria.

La fiscalía destaca que "sin desconocer la importancia del testimonio de la víctima en estos casos, a la ausencia de testigos presenciales, se suma que todos los testimonios de personas que compartieron momentos inmediatamente posteriores al hecho con la denunciante no son coincidentes con sus dichos".

El informe detalla, además, que las conclusiones de la pericia psicológica realizada a la joven "no refuerza lo mencionado por la joven" en su denuncia. "Entendiendo que no existen medidas de prueba pendientes de producción y fundamentalmente que con la información reunida a lo largo de la investigación, no se puede objetivar de manera sólida la materialidad del hecho denunciado, siendo en consecuencia, insuficiente -por el momento- la evidencia colectada para llevar a juicio al imputado", señaló la fiscal Rocío Guiñazú en su resolución.

El Ministerio Público destacó que en caso de surgir nueva prueba, "se podrá reabrir la investigación y continuar con la misma" y aclaró que esta resolución de la fiscalía puede ser apelada por la querella o la propia denunciante" o solicitar que "la acción penal se transforme en privada".

En septiembre del año pasado, Axel se vio envuelto en un escándalo mediático cuando durante un móvil en vivo la cantante Tini Stoessel le retiró la mano de sus hombros. Luego, la periodista Paula Galloni contó a los medios que Axel había querido abusar de ella 12 años atrás durante un reportaje.

El 11 de noviembre pasado Axel se presentó por primera vez para dar un recital en la localidad entrerriana de Crespo, en donde contó que vivía un "momento triste y doloroso" y que "estaba contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz". En las horas previas a este recital circuló en redes sociales una foto de Axel con la leyenda "abusador" y un comunicado repudiando su presencia.