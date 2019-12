La obra lleva dos décadas en escena y habla sobre la identidad

La obra "El Nombre" de Griselda Gambaro, cuenta con una puesta a cargo de la actriz Patricia Lubel, vuelve a escena esta noche. La cita es a las 20.30, en la sala "Jorge Accame" (Gurruchaga esquina 9 de Julio), con entrada a la gorra "para que todos puedan tener la posibilidad de estar", comentó la artista, feliz de volver a los escenarios después de un tiempo.

Se trata de una puesta que en Jujuy se estrenó el diciembre de 2001, pero que tiene una previa en Buenos Aires de donde es oriunda Lubel. Sin dudas fue su carta de presentación en el teatro jujeño cuando se radicó aquí.

Cuando una puesta tiene tantos años, evoluciona, se transforma y crece junto con el talento y la experiencia de sus protagonistas. "Teniendo en cuenta que la primera vez que la hice en Jujuy fue en diciembre de 2001, quise volver a hacerla en este mes. Fue en la sala "Galán" del Teatro Mitre, unos días antes del "corralito".

La obra luego salió de gira y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el de mejor actuación en el Certamen de Unipersonales que realizó el Consejo Federal de Inversiones (CFI), del año 2004. Esto le dio el pase como obra invitada a la Fiesta Nacional del Teatro del año siguiente (2005).

También invitada por el CFI fue al Encuentro de Integración que se hizo en Formosa, y luego hizo otra gira con el Festival de Monólogos "Pujllay" que se hizo en el NOA.

Fue parte de la programación de la Feria del Libro de Jujuy y realizó algunas funciones para la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

"Es una de las obras que más quiero, y por eso quiero volver a los escenarios con esta propuesta", dice la actriz, "El Nombre" representa lo que es para mí la actuación, es lo que yo trato de enseñarle a mis alumnos. Qué es lo que debe hacer un actor en escena. A mí me gustan los unipersonales porque uno no está solo, sino que está con el público", manifiesta emocionada de poder ofrecer esta puesta antes de cerrar el año.

"La propuesta del espectáculo siempre fue hablar de lo que es ser actor, ser actriz, y de cómo uno se puede perder en los personajes. Esa fue la idea que se propuso desde el inicio. La autora en el texto propone el tema de la pérdida de la identidad, a través de este personaje que es una empleada doméstica a la que le van cambiando el nombre en cada casa donde trabaja. Se da un juego dialéctico entre el nombre que le otorgan y la señora de la casa. En general esta mujer no tiene nombre en esta obra, y de alguna manera se representa la figura de una autoridad", dice. Por otra parte "la figura de la mujer siempre fue lo más importante, no sólo en esta puesta de mi carrera, sino en anteriores y posteriores. La mujeres defendiendo su lugar, y el quiebre el discurso de la mujer en el teatro, por eso se usan textos de obras clásicas como "La Gaviota", que es una obra que siempre me gustó y que también llevé a escena", explica.