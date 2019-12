Una Nochebuena diferente para los que viven en la calle

Todos juntos, voluntarios del grupo "Por una sonrisa", particulares y personas en situación de calle recibieron la Navidad en el anfiteatro "Las Lavanderas" del parque lineal Xibi Xibi que fue ornamentado para este emocionante momento de solidaridad y amor hacia quienes no tienen un hogar.

La organización del evento inició a principios de diciembre mediante una colecta que se llevó a cabo en la capital jujeña para poder juntar todas las donaciones, en especial los ingredientes para la rica cena que empezó a prepararse desde el lunes a la noche.

La respuesta fue positiva ya que una gran cantidad de personas se comunicó con el grupo para ofrecer su aporte y también su mano de obra para los preparativos que no solamente se trataron de la elaboración de la comida porque los voluntarios también prepararon un postre, repartieron donaciones de ropa, bolsones navideños, colocaron una amplia mesa, adornaron el lugar y consiguieron todo lo necesario para que la noche sea especial.

Desde las 20 empezaron a acondicionar el lugar y de inmediato de a poco fueron llegando hombres y mujeres que viven en las calles jujeñas, pero también familias enteras que no contaban con los recursos suficientes para hacer el tradicional festejo en sus casas y por eso precisaban ir. También se acercaron otras personas que viven en el interior y tuvieron inconvenientes para llegar a sus casas por perder el colectivo o por otras cuestiones.

"Sobraban manos solidarias"

Los que viven en zonas más alejadas contaron con un colectivo de transporte público que a través de la gentileza de un chofer y la empresa que lo puso a disposición recorrieron arterias capitalinas buscando a los invitados para que nadie se quedara fuera del festejo.

A las 21 el lugar ya estaba casi repleto de gente de todas las edades. Algo que llamó la atención a los voluntarios de "Por una sonrisa" fue la gran concurrencia de particulares que se arrimaron desde muy temprano a preparar los alimentos, "sobraban manos solidarias, la verdad que sorprendió la cantidad de ayuda que hubo, fue muy lindo saber que son muchos los que abren el corazón", mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, Marcela Otazo, referente de la institución.

Un ambiente familiar

Y así iban llegando, algunos solos y otros en grupos, algunos para sentarse en la mesa y otros para servir. Familias enteras que con rostros un poco tristes y con timidez arribaban preguntando si podían quedarse eran bien recibidas por otras familias que con los brazos abiertos les decían que se queden. Había niños de escasos recursos que jugaban junto a otros que iban con sus padres voluntarios, y de esa forma fue emergiendo un ambiente familiar.

Había hombres y mujeres de todas las edades, desde niños de 13 años hasta adultos mayores de 70. Todos golpeados por una misma problemática: el consumo de alcohol o de otras drogas. También, un pesebre del barrio Cuyaya hizo su adoración durante la cena, y hasta Papá Noel estuvo saludando a todos los presentes.

Al hacer el brindis, los corazones de todos se encendieron y se aunaron en un cálido abrazo para recibir la Navidad, como en cualquier hogar del mundo donde entre parientes y amigos se saludan y se emocionan.

“Somos los cirujas del parque”

“Sé que quiere jugar, sé que quiere estudiar, pero no puede. Sólo le queda soñar, y no dejar de luchar, a pesar de lo que quiere. Chico de la calle, lo que estás sufriendo también lo he vivido. No pude jugar, no pude estudiar, mi escuela fue la calle”, es parte de la letra de la canción de Walter Olmos “Chico de la calle” que sonó después de las 12 en el anfiteatro “Las Lavanderas” simbolizando un emocionante momento.

Cuando sonó la canción, varios de los presentes se pararon, bailaron y la cantaron con mucho jolgorio y pasión.

Hugo Jordán, un hombre en situación de calle, fue una de las personas que estuvo en la cena y en diálogo con BEl Tribuno de Jujuy Pdijo que “hoy es mi cumpleaños y estoy un poco triste porque hace poco perdí a mi mamá. Yo soy oriundo de Santa Fe y hace 20 años vine para Jujuy, me enamoré de esta provincia. Busco trabajo, sé hacer muchas cosas”.

“Allá en Santa Fe no es como acá, allá es peligro, acá encontré a amigos que prácticamente ya son mi familia, ellos me cuidan a mí y yo los cuido a ellos. En Jujuy son muy buenos, no todos, pero la mayoría de las personas nos trata bien”, añadió.

Por su parte, Alejandro Aguirre, otro de los asistentes señaló que “nosotros somos los cirujas del parque San Martín, ahí vivimos y hacemos changas. Somos gente trabajadora, vendemos alimentos, hacemos trabajos de panadería, lavamos autos y nos la rebuscamos para vivir. Nosotros no somos ladrones, tomamos pero no hacemos problemas nunca”.

“Yo soy de San Pedro y tengo a mis hijos acá en capital, me separé y de ahí que estoy en la calle”, aseguró.

Asimismo Jordán sostuvo que “en esta época no es tan difícil vivir en la calle pero en invierno es terrible. Nos hace mucho frío, no tenemos dónde contenernos. El frío nos azota, nos hace muy mal”.