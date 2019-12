Productores harán un "tractorazo" en contra de las retenciones al campo

Unos doscientos productores autoconvocados se concentrarán mañana en el cruce de las rutas nacionales 34 y AO12 para marchar hasta el Monumento a la Bandera. No sólo protestarán por el aumento de retenciones sino por la serie de impuestos que impuso el gobierno provincial.

Se trata de vecinos y productores de las zonas de Ibarlucea, Luis Palacios, Carcarañá, Roldán, San Jerónimo, Armstrong, Zavalla y Pujato, todos de provincia de Santa Fe. Llegarán con unos 50 tractores hasta el centro de Rosario.

Diego Pascuale es uno de los productores que se puso al frente en la organización de la marcha y en declaraciones a la radio rosarina "La Ocho" remarcó: “Vamos a llegar a Rosario en paz, pero para hacernos escuchar en contra de las sanciones que implican las medidas que tomó el gobierno nacional”.

“Un día sábado el presidente Alberto Fernández tomó una serie de medidas muy severas contra el sector productivo. Las rechazamos totalmente y resulta que después el gobernador Omar Perotti también tiró sobre la mesa una suba de impuestos que el sector productivo no tolera más. Todo esto escondido tras el nombre de solidaridad”, afirmó Pascuale.

Según el dirigente agropecuario, “con estas medidas sería muy difícil seguir produciendo. Ya no estaríamos hablando de rentabilidad sino de destrucción de un montón de productores agropecuarios”.

El dirigente puso de manifiesto su opinión divergente con la Mesa de Enlace, que nuclea a las principales organizaciones patronales del campo. “Estábamos contentos con la primera posición del presidente, abierto al diálogo. Pero después, con las cartas sobre la mesa, una cosa es lo que se dice y otra la que se hace. Lo único que consiguió la Mesa de Enlace fue una promesa de devolución del 3 por ciento sobre el 33 de retenciones. Una promesa, una segmentación y una devolución para los productores que estén lejos de los puertos”.

“La Mesa de Enlace fue a pelear por una cosa y les terminaron dando otra. Los autoconvocados estamos muy indignados con estas medidas. Estamos totalmente en contra de esas medidas”, sostuvo Pascuale. Además remarcó que decidieron no comercializar granos “para resistir y no llegar a lo que ocurrió en 2008 y no pelear argentino contra argentino”.