Refugio de mujeres podría cerrar por falta de fondos

La Casa de la Mujer “María Conti” de la localidad de San Pedro está a punto de cerrar por falta de recursos económicos y le solicitan al Gobierno de la provincia que les brinde ayuda para no dejar de funcionar ya que desde el 2007 contienen a mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales.

En un principio, la institución que estaba en calle San Martín 48 fue sostenida gracias al músico León Gieco que se hizo cargo del alquiler durante 8 años. "Cuando asumió el gobierno de Morales ellos se hicieron cargo e hicimos un contrato por dos años, luego se renovaron dos más y ahora en diciembre se vence ese contrato pero no volvieron a renovarlo. Al mismo tiempo, la propietaria del inmueble nos mandó una nota hace dos meses diciéndonos que ella ya no nos iba alquilar más el lugar y que necesitaba que le demos el espacio", mencionó Elsa Colqui, referente de la institución.

"Ahí se nos presentó el problema, lo que podemos hacer es salir de ahí y encontrar otro lugar cercano. Pero no es tan fácil porque no disponemos de los medios económicos para poder hacerlo, por ahí cerca hay casas que nos piden por adelantado el primer mes, más tres meses de depósito y la garantía. Es un dinero que nosotras no contamos porque somos una asociación sin fines de lucro”, añadió.

Esta mañana fueron al Ministerio de Desarrollo Humano a pedirles ayuda ya que tienen que desocupar cuánto antes el lugar y precisan trasladarse a otro inmueble. “Nos recibió Fabiana Calisaya, nos dijo que la ministra no estaba y que este tema ya no está a cargo del ministerio sino de Alejandra Cejas, mañana a las diez de la mañana tendremos una reunión con ella. Esperamos que sea para resolver la situación. El ministerio ya no se hace cargo y Martínez aún no tiene los medios para resolver esto porque recién asumió”, finalizó Colqui.