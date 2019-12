Hoy se realizan las elecciones en el Colegio de Arquitectos

Se desarrollarán hoy entre las 8 y las 18 en su sede ubicada en avenida Illia 865 de barrio Los Perales, las elecciones de autoridades del consejo directivo en el Colegio de Arquitectos de Jujuy.

La lista Nuevo Colegio propone a Ricardo Javier Ancasi como su presidente. El candidato indicó que la propuesta es un nuevo vínculo entre profesionales y la institución; y una ley de concurso público abierto. Agregó que "a la propuesta la dividimos en tres ejes que son, actualización y profesión; innovación y modernización y gestión institucional".

En relación a la propuesta de la ley de concurso público abierto dijo que "es intención aumentar el impacto de la profesión del arquitecto en la sociedad. Jerarquizar y revalorizar la profesión".

Cabe apuntar que los candidatos son todos jujeños y está conformado por un grupo de arquitectos de entre los 20 a los 55 años de edad.

En cuanto a los ejes antes apuntados, Diego Tarifa, candidato a vocal primero, puntualizó que "proponemos digitalizar todos los sistemas que se puedan hacer. Desde la presentación de planos, certificación de firmas, pago de honorarios, o cualquier otro trámite que haya que hacer, se haga a través de la web". Explicó al respecto que "en este momento contamos con un sistema obsoleto de papel, donde nos tenemos que trasladar hasta la sede del Colegio, hacer los trámites, volver para retirar los papeles y recién continuar. Entonces, la idea del grupo es que todos esos trámites se puedan hacer de manera digital, que se agilicen y no sean tan engorrosos". Agregó que "no nos olvidamos de lo que es la diversificación y la participación. Diversificación porque en la lista que nosotros estamos presentando, tenemos colegas que están participando a partir de los 25 a 29 años que son los que conforman aproximadamente el consejo directivo, y después tenemos colegas de mayor edad en las áreas donde necesitamos mayor experiencia. Esto sería en el área de Ética, y Junta de Fiscalización. Entonces, a través de eso, queremos amalgamar la experiencia que tienen ellos a través de los años, nosotros con la fuerza que tenemos para comenzar a hacer cosas y ver la manera de introducir nuevamente el rol que tiene el arquitecto, acá en la provincia".

Por su parte, Fiorela Candeloro, candidata a prosecretaria, indicó que "proponemos abrir una sede en San Pedro de Jujuy, porque tenemos una cantidad de entre 20 a 25 matriculados para que no tengan que venirse hasta acá. La otra propuesta también es que a todos los nuevos jóvenes que deben egresar, se los pueda ya incluir y acompañar en todo el proceso de iniciación a la profesión".

A su turno, Sergio Campos, como colega de los candidatos y que adhiere a esta lista, señaló que "a nosotros nos parece interesante la propuesta y la situación, ya que como en otras épocas había lista única, nos parece importante que el colega matriculado pueda participar de una elección donde hay varias alternativas. A mí en particular esta lista me llama la atención porque son jóvenes que sin embargo tienen experiencia, que son creativos, que están actualizados y nos pueden dar este tipo de propuestas. Y aparte es una lista con colegas que creo fervientemente que el Colegio debe abrirse a la sociedad; que tiene que ser un actor social importante, que no tiene que estar guardado en lo administrativo, en lo burocrático, sino tener un papel importante en estos nuevos tiempos. La idea es poder llegar a la sociedad, de generar participación, de poder socializar cuál es la actividad y el rol de la profesión".

Las propuestas y ejes de trabajo de la lista Unidad

La lista Unidad es otra de las que participará hoy en las elecciones en el Colegio de Arquitectos de Jujuy.

Encabezada por el arquitecto Pablo Fórbice y con el apoyo de un amplio equipo de trabajo que abarca profesionales de todas las edades, campos y trayectorias, apuestan a seguir mejorando y creciendo a nivel institucional, creando un ambiente más amplio y participativo.

Fortalecer la institucionalidad

Para alcanzar esos objetivos se apuntará “a fortalecer la institucionalidad del Colegio haciéndolo más visible”, según destacaron.

Sobre el acto eleccionario Fórbice indicó que “el 27 de diciembre están convocadas las elecciones correspondientes para este período, en el cual se buscará renovar autoridades en el Colegio. Por eso invitamos a todos nuestros colegas a participar para que tenga más representatividad la decisión y así elegir las autoridades que regirán el destino de la institución”.

Ampliar la participación

El arquitecto aseguró que “me toca encabezar la lista Unidad con colegas que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo. Hemos estado trabajando para ampliar la participación con el aporte de los colegas hacia la institución”.

Sobre las propuestas, remarcó los ejes que guiarán la gestión de la lista que representa.

“Para nosotros, es fundamental seguir fomentando la transparencia, el trabajo en equipo, la comunicación de nuestros colegas, la formación y capacitación académica, la modernización de nuestra institución, la participación e incorporación de los jóvenes con mayores fuerza dentro de la institución, entre otros proyectos que pensamos desarrollar si somos electos. La lista también tiene como eje ampliar su rol frente a la sociedad”.

Fórbice irá como candidato a presidente por la lista Unidad en los comicios que se desarrollarán, de 8 a 18, en avenida Dr. Illia 865.

Los integrantes

La lista Nuevo Colegio tiene como candidato a presidente a Javier Ancasi.

Lo acompañan Cristina Maité Durruty como vicepresidente; Damián Conci, secretario; Fiorela Candeloro prosecretaria; Silvia Guzmán, tesorera; Luis Torino protesorero; Diego Tarifa vocal primero y Marcela Quipildor, vocal segundo.

Además, como consejeros suplentes del primero al tercer lugar figuran Carmelo Sebastián Quispe, Marñia José Medina y Gonzalo Emanuel Contreras. En la Comisión fiscalizadora, Carmen Barrios, Romina Quispe y Cecilia Centeno García, del primer al tercer lugar y suplentes uno y dos, Laura Mariela Cadar y Flavio Portillo.

En el Tribunal de Ética y Disciplina: titulares del primero al tercer lugar, Mariela Raquel Román, Daniel Villa y Sergio Sardinas Burgos; mientras que los suplentes primero y segundo son Julio César Méndez y Jaime Rivera, completando la nómina.