Un refugio de mujeres podría cerrar por falta de fondos

La Casa de la Mujer "María Conti" de la localidad de San Pedro está a punto de cerrar por falta de recursos económicos y le solicitan al Gobierno de la Provincia que les brinde ayuda para no dejar de funcionar ya que desde el 2007 contienen a mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales. Hoy se reúnen con Alejandra Martínez que está a cargo del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy.

El Estado provincial se hizo cargo durante los últimos cuatro años del alquiler pero no renovaron el contrato y deben desalojar la casa.

En un principio, la institución que estaba en calle San Martín 48 fue sostenida gracias al músico León Gieco que se hizo cargo del alquiler durante 8 años. En ese sentido, Elsa Colqui mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "cuando asumió el Gobierno de Morales fueron ellos los que se encargaron del alquiler e hicimos un contrato por dos años, luego se renovaron dos más y ahora en diciembre se vence ese contrato que lamentablemente no volvió a renovarse. Al mismo tiempo, la propietaria del inmueble nos mandó una nota diciéndonos que ella ya no nos iba a alquilar más el lugar y que necesitaba que le reintegremos el espacio así que estamos con un terrible problema".

"Ahí se nos presentó el problema, lo que podemos hacer es salir de ahí y encontrar otro lugar cercano. Pero no es tan fácil porque no disponemos de los medios económicos para poder hacerlo, por ahí cerca hay casas que nos piden por adelantado el primer mes, más tres meses de depósito y la garantía. Es un dinero con el que nosotras no contamos porque somos una asociación sin fines de lucro además no pudimos este año trabajar con proyectos, acá en la provincia se nos cerraron muchas puertas", añadió.

En la mañana de ayer fueron al Ministerio de Desarrollo Humano a solicitarles ayuda ya que tienen que desocupar cuanto antes el lugar y precisan que deben trasladarse a otro inmueble, pero "nos dijeron que la ministra no estaba y que este tema ya no está a cargo del Ministerio sino de Alejandra Martínez, y mañana tendremos una reunión con ella", dijo.

Asimismo, señaló que "el Ministerio ya no se hace cargo y Martínez aún no tiene los medios para resolver esto porque recién asumió. Estuvimos con ella que está a cargo del Consejo Provincial de la Mujer y nos dijo que cree que lo va a poder resolver pero hasta el momento no tuvimos novedades y ya empezamos a sacar lo que tenemos en la casa, ya estamos cerrando nuestras puertas".

Siguió diciendo que "nosotras no sabemos qué hacer, vamos de un lado para el otro y no sabemos a dónde ir. Parecemos pelotitas de ping pong. También nos pidieron que abaratemos costos y eso me molestó mucho porque esto lo hacemos prácticamente a pulmón, me indigna que digan eso. Lo ven como una ayuda, pero no es así, nosotras les damos una mano al Estado".

"Cuando llega una mujer a nuestra casa nosotras tenemos que tener en condiciones una computadora, tinta, papel, y muchos otros gastos que nosotras solventamos con recursos que generamos vendiendo comidas o con rifas. Con eso cubrimos esos gastos", afirmó.

Desde el 2007

La Casa de la Mujer nace en 2007, "pero desde antes veníamos trabajando dentro del movimiento de mujeres desde el 2003 que nos conformamos con el caso de Romina Tejerina. A partir de ahí venimos trabajando con casos de abusos sexuales. La casa se abre con ese fin de abordar esta problemática para toda aquella mujer que padeciera una situación de esas. En ese momento, nuestra querida María Conti que aún estaba con vida nos hace ver la necesidad de abordar la temática", remarcó Colqui.

Atención integral a víctimas y “muchas conquistas”

La tarea que lleva a cabo la Casa de la Mujer “María Conti” es una atención integral a víctimas mediante la recepción, atención, asesoramiento y contención.

Al respecto, Elsa Colqui indicó que “durante muchísimo tiempo somos el único refugio que realiza esta labor, hasta del Juzgado nos envían casos para que nosotras intervengamos. No podemos cerrar, tuvimos muchas conquistas”.

El protocolo de atención de violencia sexual con una ordenanza de emergencia en violencia sexual y doméstica fue uno de los tantos logros de la institución.

“Nosotros incorporamos no solo lo sexual sino también la violencia doméstica. Empezamos a tratar ese tema aunque no estábamos preparadas, éramos mujeres del pueblo y muy humildes que empezamos a prepararnos y a estudiar. Hicimos el secundario, después el terciario siempre con la idea firme de poder conocer esta problemática que es la violencia de género para poder ayudar como se merece a una mujer que la padece”, agregó.

Tras el surgimiento de la institución hicieron un acuerdo con el Tribunal de Familia de ese entonces para ellas colaborar, recibir a la víctima, preparar la demanda y presentarla para que las medidas cautelares se realicen en 24 o 48 horas.

En ese sentido aseguró que “durante mucho tiempo se respetó eso, luego se demoró un poco más pero se creó el Juzgado de Violencia y actualmente trabajamos con ellos. Hicimos un trabajo intenso porque nos dedicamos con alma y vida a esto que nos apasiona”.

Crearon grupos de autoayuda para contener a mujeres que sufren violencia sexual o doméstica. Además reciben a estudiantes que hacen prácticas solidarias en la casa y dan charlas en escuelas y centros vecinales. “La situación de las mujeres es de vulnerabilidad porque el Estado no cuenta con los medios suficientes para abordar una temática tan compleja porque al carecer de capacitaciones en perspectiva de género siempre, las mujeres que llegan a nuestra casa lo hacen como último recurso porque ya deambularon por otros lugares”, dijo.