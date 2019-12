Autoconvocados reiteran rechazo a la "grilla docente"

Docentes autoconvocados reiteraron su rechazo al tratamiento del proyecto de "grilla docente" y consideraron que el titular del Cedems no está facultado para hacer aportes.

Tras la realización de dos reuniones en las que el Ministerio de Educación recibió aportes de los titulares de algunos gremios docentes sobre la "grilla" de calificación, pese a que la mayoría de los docentes se había expresado el 16 de diciembre un rotundo rechazo al proyecto. En este sentido Graciela Giagante, integrante del grupo de docentes autoconvocados, dijo que se mantiene el rechazo al polémico proyecto.

El día jueves se realizó una reunión entre autoridades del Ministerio de Educación, diputados integrantes de la comisión de Educación de la Legislatura a la que asistieron el titular del Cedems, UDA, Amet y Asdea, mientras que estuvieron ausentes Adep y Sadop y el segundo encuentro se habría realizado ayer.

Al respecto Giagante indicó que "no entendemos muy bien qué aportes fue a hacer el titular del Cedems, ya que no tuvimos asambleas para acordar algún aporte, además que lo que es claro es el rechazo a la grilla que expresaron los docentes en la jornada del 16 de diciembre".

En referencia a Montero, titular del Cedems, dijo: "Él va como secretario gremial, pero lo que estamos trabajando nos enteramos por el spot que sacó el Gobierno en el que dice que se hicieron aportes pese a que los docentes rechazamos la grilla porque es única y no contempla los niveles, ni las especificidades. Además, no fue consensuada porque se mandaron las circulares a las escuelas en agosto, pero no a todas las escuelas, los aportes que se podían hacer nadie sabe si van o no al Ministerio. Nadie sabe qué aportes se hicieron. Por eso el 16 se dijo no a la grilla, queremos que se retire el proyecto de la Legislatura y el próximo año tratar una grilla que salga de los docentes y se trabaje por lo menos en tres reuniones institucionales vinculantes".

Comentó que en la conferencia de prensa que hicieron para rechazar el tratamiento de la grilla recibieron el acompañamiento de 9 diputados del PJ y del Frente de Izquierda.

"Transformaciones"

En tanto, tras la reunión del jueves la ministra de Educación, Isolda Calsina, ponderó como "muy positivo" el encuentro realizado en el marco de la conciliación obligatoria, convocada por el Ministerio de Trabajo y Empleo, para tratar el proyecto de la nueva grilla.

Además, Calsina señaló que "la reunión fue muy positiva porque pudimos tomar nuevos aportes y miradas surgidas de la última Jornada Institucional y esto nos ha permitido hacer algunas transformaciones".

Y anticipó que esperan avanzar en otros aspectos relativos a los niveles "que, por falta de tiempo, luego de la extensa jornada del día, no se pudieron profundizar".

“Podrán reconocer sus aportes”

El titular del Cedems Jorge Montero, en diálogo con los medios, destacó los aportes realizados en la reunión con las autoridades de los ministerios de Educación y Trabajo, sobre la “grilla docente”. Al respecto, dijo que “a través de la conciliación obligatoria, y la mediación del Ministerio de Trabajo, los gremios están siendo escuchados y que es un oportunidad para hacer aportes”.

tes”. El gremialista dijo que “los docentes van a poder reconocer sus aportes, y esperamos que se puedan hacer efectivos en una futura grilla docente, que es la expectativa que tenemos todos”, agregó. Asimismo, hizo hincapié en que “sabemos que es un documento muy importante y necesario para los docentes de toda la provincia”. Por último, señaló que con el tema de la discusión de la grilla docente se desvía la atención en las paritarias, “hoy nos concentramos en unificar criterios y exigir lo que nos están pidiendo nuestros afiliados”, acotó.