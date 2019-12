Estiman que no habrá crédito hipotecario en 2020

No se habilitarían hasta tanto no se normalice la situación económica, aunque sí bajarían las tasas de los préstamos.

La coyuntura económica del país, sumada a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nacional en materia económica, han impactado directamente sobre las entidades financieras, quienes se amoldan a las nuevas disposiciones fijadas a nivel nacional. Pese a esto, al parecer en 2020 no se habilitarán créditos hipotecarios.

Una de las cuestiones que inquieta especialmente al sector empresarial, es el acceso al crédito, el cual en los últimos años se vio dificultado debido a las altas tasas de interés que demandaban.

A partir de la nueva gestión de gobierno, se anunciaron medidas tendientes a reducir las tasas crediticias, aunque desde entidades bancarias estimaron que este año no habrían créditos hipotecarios.

Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro, señaló que ya han habido señales de que el Banco Central va a bajar las tasas de interés, lo cual aseguró es muy importante ya que favorecería el acceso al crédito. "Esperamos una tasa parecida a la línea para la actividad productiva, cifras que incentiven a las empresas a producir más, como así también medidas que ayuden a fomentar el consumo", dijo la gerente.

Respecto a los créditos hipotecarios, estimó que para el 2020 no se abrirían. "Yo no creo que hasta el año que viene estemos preparados para entregar créditos hipotecarios porque necesitan tasas muy bajas ya que son de largo plazo y hasta que no se acomode la economía no seria factible, me parece que van a tardar un poco más en acomodarse todas las variables para que podamos acceder de nuevo a estos créditos", señaló.

Cepo al dólar

Respecto a la devaluación del peso y las últimas medidas impulsadas por el Ejecutivo con el impuesto del 30% a la compra de dólares, Medrano señaló que "afectaron directamente la compra de dólares. Desde que entró en vigencia la nueva ley hemos avanzado lo mas rápido posible en su implementación para dar respuesta a la iniciativa del Gobierno, sin embargo, hasta ahora no hemos podido medir el impacto respecto a la compra de la divisa ya que es muy reciente la aplicación de la medida".

Señaló que a lo largo del año, teniendo en cuenta la alta inflación han tratado de buscar medidas para acompañar a los clientes, como así también al sector empresarial, trabajando junto con el Ejecutivo.

Fomentan el uso de herramientas digitales

Por otra parte, la gerente de Relaciones Institucionales y Atención al Cliente de Banco Macro, se refirió a la baja en la circulación de billetes de $5 y recordó que los están recibiendo en las distintas sucursales y que tendrá tiempo de entregarlos hasta el 28 de febrero ya que después dejarán de circular.

En este sentido, además destacó que desde el Grupo Macro fomentan constantemente el uso de canales alternativos de pago. “Todos los billetes de baja denominación están en muy mal estado, es por eso que insistimos en el uso de tarjetas de crédito, de débito, home banking, porque son muy importantes para que las economías sigan funcionando” dijo y aclaró que resta mucho por hacer para que la gente se acostumbre a pagar los servicios mediante las aplicaciones digitales, y a usar otras herramientas tendientes a facilitar las transacciones. Finalmente adelantó que ya trabajan en la aplicación de sistemas biometricos en cajeros automáticos.