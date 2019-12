La Unju creará un observatorio de control de políticas públicas

Tras la reunión de la mesa del Plan Nacional contra el Hambre en la que estuvo presente el rector de la Unju, Rodolfo Tecchi, se delinearon acciones que ya empezaron a ejecutarse como ser la creación en Jujuy de un observatorio que lleve un control de las políticas públicas de eliminación de la pobreza.

Al respecto, Guillermo Farfán, secretario Legal y Técnico de la Unju mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "el observatorio ha sido creado en el ámbito de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas y se constituye en una herramienta útil para la administración pública, la gestión de Gobierno y políticas públicas, dado que procura recabar datos e información relevante para la toma de decisiones en el sector público. También para generar conocimiento pertinente para la toma de decisiones, para el seguimiento y monitoreo de políticas públicas".

"Se tratará que los estudiantes y docentes de la Escuela Superior puedan desarrollar investigaciones, trabajos de extensión en básicamente la confección de indicadores de algún tipo de matrices para poder hacer el seguimiento de políticas públicas", añadió.

También aseguró que en el ámbito de la Universidad Nacional de Jujuy "es la primera vez que surge algo como esto, que el rector planteó la necesidad de poder contar con esta herramienta y poder ofrecerla también no sólo a los Gobiernos provinciales y al nacional, sino además a los municipales ya que cada vez tenemos más presencia en el territorio provincial que se constituye en una herramienta útil para las administraciones locales y regionales".

Sobre los beneficios de este observatorio indicó que "hacia adentro de la institución, es poder asegurarle a quienes trabajan y estudian en la Unju que puedan contar con un espacio transdisciplinario, que puedan integrarse equipos para desarrollar investigaciones que se vuelquen a los contenidos de las cátedras".

"Hacia afuera, mediante esto vamos a poder construir matrices para que la gente pueda tener conocimiento de cómo funcionan las políticas públicas y hacer un seguimiento de las mismas. Hacia la administración y gestión vamos a tener mayores datos para diseñar la agenda pública e implementar políticas sectoriales o lo que vaya surgiendo como demanda por parte de la comunidad", afirmó Farfán.

Plan contra el Hambre

Hubo dos reuniones entre el rector RodolfoTecchi y el ministro de Desarrollo Humano de la Nación, Daniel Arroyo, "le hemos ofrecido la posibilidad de que las universidades, particularmente la Unju, hagan un seguimiento de la aplicación del Plan Nacional contra el Hambre. Sabemos que en esta etapa lo que está preocupando al Ministerio es poner en marcha la entrega de las tarjetas alimentarias que ya de por sí es una tarea complicada, pero nosotros esperamos, una vez que termine esa etapa, para hacer un seguimiento de la aplicación del programa, verificar si llega a todas las personas que deben llegar o si eventualmente hay que hacer recomendaciones. Ese trabajo se puede hacer desde el observatorio", sostuvo el rector.

Siguió diciendo que "nosotros asumimos el compromiso del presidente Fernández, que dijo que el hambre es una mancha para la Argentina, no podemos ser un país donde haya gente que termine el día tomando mate con pan o comiendo repetidas veces fideos o arroz. Eso hay que superarlo y la única forma es con el trabajo de todos, de forma solidaria cada institución se debe ocupar del tema de la alimentación con profundidad para que cada familia tenga lo necesario para poder alimentarse como corresponde".

Incidir en la alimentación para que sea más nutritiva

Uno de los ejes del plan es el fortalecimiento de la agricultura familiar, la Unju también tendrá participación en ese aspecto.

MESA CONTRA EL HAMBRE / RODOLFO TECCHI REPRESENTÓ A LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS.

El rector de la Unju, Adolfo Tecchi, explicó que uno de los objetivos del plan es superar lo relacionado a la entrega de alimentos directamente de cajas, que es un procedimiento que no tiene ningún objetivo positivo porque en general se entregan alimentos no perecederos cuando lo que más se necesita es que se incorporen a la dieta de los argentinos aquellos que son perecederos, fundamentalmente carne, fruta y verdura.

Al respecto dijo que “eso las cajas no lo resuelven y no tienen forma de hacerlo. Con el observatorio también vamos a poder hacer un seguimiento de eso, centrándonos en si la dieta que recibe la gente mediante estas asistencias se diversifica y se hace una dieta normal y más nutritiva. Como dice el ministro Arroyo, comer fideos o arroz de forma repetida en la semana no significa solucionar el problema del hambre y por otro lado lo que las universidades hemos ofrecido es seguir algunos parámetros que indiquen en el Ministerio de Salud de la Nación particularmente y el de Desarrollo Social, acerca de los registros antropométricos que también permitan hacer a mediano plazo un seguimiento de la población de niños o niñas para ver si impacta favorablemente el programa de lucha contra el hambre. Que los sectores más necesitados tengan un impacto favorable del programa”.

Otro de los matices que tiene el plan es el tema de la agricultura familiar. “No sólo es dar tarjetas y asistencia alimentaria, sino también promover la producción de alimentos en especial de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido la Unju ya está en contacto con las nuevas autoridades del área de Agricultura Familiar y formamos parte de una Red Universitaria de Agricultura Familiar”, manifestó.

Reunión en Palpalá



Tecchi se reunió el jueves con Rubén Eduardo Rivarola, intendente de la localidad de Palpalá, para empezar la actividad académica en esa ciudad cuyo eje es la iniciación de la carrera de Ciencias Políticas que comenzará con cursos de nivelación y ya se pueden preinscribir. “Ellos nos ofrecieron apoyo para acceder a la infraestructura y los espacios para poder dar clases, sólo faltan ultimar detalles”, indicó.

Presupuesto y deuda

Sobre el tema presupuestario “tuvimos respuestas positivas del actual Gobierno como ser el envío de los recursos para el pago del aguinaldo y sueldo del personal hasta antes de fin de año, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. También se comprometieron a enviar en enero los fondos para los gastos de funcionamiento de diciembre. Hay una deuda muy grande que dejó el Gobierno de Macri”, comentó.