Necesidades de los vecinos en el pueblo quebradeño

Nos acercamos a los barrios Güemes, San Martín y la Obrera, que se encuentran en la salida norte de la localidad de Maimará, cruzando la avenida a la altura del cementerio y bordeando luego la ruta 9. José Surita, uno de sus vecinos, nos cuenta que "la Obrera y Güemes tienen más de veinte años, San Martín desde hace diez, fue lo último que se adjudicó como lotes fiscales".

Nos dice que "contamos con el servicio de luz y de agua, y el gas está sobre la principal, a dos cuadras. Nos haría falta un plan de cordón cunetas y veredas, que vendría bien. Cuando llueve es un problema, pero tenemos todos los servicios. En el barrio San Martín, los vecinos nos organizamos y compramos las mangueras para poner el agua, nos lo puso la empresa. Hasta hace 5 años teníamos dos caños comunitarios".

Agrega que "son todas calles de tierra. En el barrio San Martín somos 42 familias, y los otros dos son más grandes, casi el doble. Entre los tres barrios somos cerca de 250 familias. Fue el último asentamiento grande que se dio, y estamos acá desde el 2010, más o menos".

Algo más abajo, chicos jugando en el polideportivo porque ya terminaron las clases. Una cuadra más y nos cruzamos con un joven, que prefirió no darnos su nombre, y que nos habló de "la necesidad de alumbrado y también el tema de la seguridad. Hay robos, aunque no mucho, y los callejones de abajo no tienen luces. Por ahí hay casas donde la gente tiene que ir por la noche. Por acá baja mucha agua, pero por ahora no, por suerte", nos dice señalando el lecho que divide dos de los barrios.

Caminando ya por la calle Juan Manzur, que termina frente al cementerio después del monolito que recuerda al filósofo Rodolfo Kusch, conversamos con una muchacha que también pidió resguardar su identidad. Nos dice que "el tema principal es el alumbrado de esta calle. El foco de la izquierda no funciona desde hace un mes, no lo cambiaron, el otro tampoco andaba pero lo arreglaron".

Agrega que "tenemos cloaca, agua potable, luz. Gas natural no llega, nos manejamos con garrafas. Cuando llueve acá no pasa mucho, pasa por la calle pavimentada y baja el río del cementerio, va hasta el centro donde se inunda. Pero en este barrio, desde que yo he vivido, no ha pasado nada. Baja por las quebradas". Con respecto a la noche, nos dice que "normalmente siempre fue seguro, pero últimamente vi que han pasado cosas: robo en las casas. Entran de noche porque van viendo las personas que no están viviendo o se van, y saben que no están. No los sentimos. Las casas no son muy seguras, tienen acceso muy fácil, más en los barrios. Acá se llama Güemes, después se llama Las Viviendas y más allá es barrio Obrero".