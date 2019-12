Última Jam Session del año, en "Macedonio Graz"

Alomías Lizárraga exponente del jazz Club Jujuy, anunció para hoy a partir de las 22, la última Jam Session del año, en el Centro Cultural y Museo "Casa Macedonio Graz" (Güemes esquina Lamadrid).

Se trata de un encuentro de músicos jazzeros, intérpretes, que se entregan a la improvisación. La apertura estará a cargo de Walter Guzmán en guitarra, Ismael Jordá en bajo, Marcos Sotolongo, de Cuba, en percusión y Alomias Lizárraga, en saxo.

Antes de la jam sesión, a las 19 se dictará un Taller de Ritmos Afrocubanos, a cargo del percusionista Marcos Sotolongo. El precio del taller es de $200.

En el marco de esta velada se hará una reconocimiento a músicos que participaron de las convocatorias del Jazz Club Jujuy y se brindará un especial agradecimiento a Sebastián Sánchez de Bustamante, coordinador de la "Casa Macedonio Graz" por el apoyo incondicional a estas propuestas musicales.

Alomías destacó que el evento se lleva acabo hace 8 años siempre en diciembre, con la idea de esta reunión espontánea e informal, donde se hacen presentes músicos locales , jujeños residente en otras provincias que llegan apara esta fecha a Jujuy, turistas, etc., las jam sessions con una tradición en el mundo del jazz en la que los músicos, sin previo ensayo, suben a un escenario a improvisar.

¿Cómo hacen los músicos para ponerse de acuerdo? Alomías explica que "entre ellos suelen coincidir sobre una estructura mínima de la canción, aprendida previamente. Se tiene en cuenta principalmente en qué tono musical se la interpretará (en do, en sol, etc.) y en qué tiempo (si será una balada o un ritmo más ligero). Suelen interpretarse canciones estándar, es decir, aquellas más conocidas y con estructuras musicales similares. Una vez acordado qué tema se tocará y en qué tiempo, cada intérprete podrá practicar la melodía y los acordes desde su conocimiento y, lo más importante, empezará a jugar e inventar melodías nuevas dentro de las posibilidades de su instrumento y de su técnica. En algunos estilos más experimentales, como en el free jazz, no se consulta ninguna canción previa y los músicos tocan de manera instintiva y totalmente espontánea".

Y luego, ¿cómo hacen los músicos para ponerse de acuerdo al terminar una canción? Y entonces sigue explicando el músico jujeño que "durante la canción se suele dar un espacio de improvisación a cada músico, representado por la "vuelta" del tema. Por eso las canciones suelen ser relativamente extensas ya que la duración dependerá de cada improvisación. Lo importante es que, una vez que todos tuvieron su turno, cabeceo mediante, el grupo se da cuenta de que hay que volver a la melodía original para terminar la canción".