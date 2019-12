El mosaiquismo le dio buena salud y felicidad

Hacer lo que nos gusta parece ser la receta de la buena salud y la felicidad, tal como indicó Ana María Arancibia, quien encontró en el mosaiquismo un espacio de disfrute y además le permitió detener el avance de la artrosis.

Ana María Arancibia dedicó su vida a la enseñanza ya que ejerció como docente de Ciencias de la Educación, también fue directora y supervisora, pero tras la jubilación en un viaje que realizó hacia la ciudad de Resistencia en la provincia del Chaco se encontró con el arte del mosaiquismo que marcó un nuevo rumbo en su vida.

Ana María recuerda que cuando su hija le propuso ir al taller se sintió interesada porque necesitaba encarar alguna actividad que le permitiera frenar la pérdida de sensibilidad en sus manos debido a la artrosis que padece.

"El poder trabajar con las pinzas me daba un ejercicio que me hacía bien. Haciendo mosaiquismo se detuvo la artrosis que me atacaba. Desde un principio me apasionó porque es un arte milenario, estuve mucho tiempo formándome y hasta hoy me comunico con profesores de Brasil y ellos me alentaron a poner un taller en mi casa", explicó la docente.

Sobre el intercambio que se genera en cada clase en el taller destacó el buen humor, la forma de compartir no sólo el conocimiento y el oficio sino muchos momentos de disfrute.

"Acá vienen muchas mujeres, muchas viejitas y no tanto, ellas pasan unas lindas tardes haciendo esto que nos apasiona y se van satisfechas", señaló.

Dijo que el mosaiquismo es un arte milenario que se ha desarrollado en todo el mundo, en algunos países con mayor frecuencia que en otros, pero aclaró que la técnica permite que cada persona le dé su impronta, por lo que consideró que en sus clases los trabajos toman "impronta jujeña", al mismo tiempo que detalló que "hacemos paisajes del norte, incorporamos los materiales de la zona, como la cerámica. Además, a todo esto le sumamos en que hay artesanos por naturaleza, por lo que cada trabajo es único, a mí no me gustan las copias, por eso aliento a mis alumnas a siempre hacer cambios o rediseños que hagan de cada pieza algo único".

En cuanto a los materiales sobre los que se puede realizar un trabajo de mosaiquismo indicó que "se trabaja sobre madera, piedra, paredes, fibrofácil y hierro. Lo que no se trabaja es sobre plástico porque no tienen condiciones de durabilidad. También se pueden reciclar muebles antiguos". en cuanto al material con el que se forman las figuras dijo que se utilizan "azulejos antiguos, utilizamos material de demolición, también se utiliza vajillas rotas, piezas de vidrios rotos, bijouterie, aros viejos, collares, caracoles y un sinfín de materiales".

Destacó lo terapéutico del oficio, "realmente para mí significa muchísimo porque es terapéutico, es relajante, requiere ejercitar la concentración, activa las neuronas por lo que sirve como terapia para personas con discapacidad, ancianos y niños. Puede participar cualquier persona, sin importar la edad. Tengo una nieta de 9 años que hace mosaiquismo".

Indicó que el mosaiquismo es una pasión pero no su medio de vida sino un espacio para disfrutar luego de toda una larga vida laboral.

"Para mí es un lugar de disfrute y también para las que participan. Las que asisten al taller indican que no necesitan psicólogos porque esto es terapéutico. A veces tienen que estar sólo dos horas y se quedan 4 y como el taller es en mi casa yo no tengo problema con los horarios, nos quedamos porque me gusta y me siento satisfecha".

Dijo que el taller le permite disfrutar algo muy diferente a lo que fue su vida laboral, "toda la vida me he dedicado a hacer lo que un patrón me ordenaba, hice mucho trabajo intelectual, en cambio ahora hago lo que me hace feliz".

Indicó que encontrar un oficio a uno lo apasiona es algo vital que se puede lograr a cualquier edad, "yo creo que encontrar está en la búsqueda incesante del ser humano, yo digo que a pesar de la edad siempre se tiene que buscar un proyecto de vida, algo que uno disfrute, que nos haga feliz y uno se sienta completo".

Ana María consideró que también el mosaiquismo es la excusa para unir a las familias y a los afectos, "a mí mis hijos siempre me dicen "¿podemos hacer, por ejemplo, un mural en la cocina?", o "¿qué puedo hacer con esta mesa que era de la abuela?" y yo les digo "hagamos una mesa de arrime". Siempre es algo que nos une".

Y contó que a sus alumnas también les pasa lo mismo, "muchas llegan al taller pensando un proyecto para sus hijas, sus amigos o para regalar a un ser querido".

Origen muy antiguo

El mosaiquismo es un arte muy antiguo que se realiza utilizando pequeñas piezas de distintas texturas, formas y colores. Los diseños son muy diferentes: pueden formar creaciones geométricas o figurativas a través de la unión de las piezas llamadas “teselas”.

El arte del mosaiquismo se basa en la confección de obras mediante la unión de diferentes piezas sobre un soporte. Se realiza con pequeñas piezas de piedra, cerámica, terracota, vidrios de varios tamaños u otros materiales similares de diversas formas, texturas y colores. Desde la Edad de Bronce hasta el siglo XXI la finalidad fue lograr dibujos y diseños distintos a piezas originales. Los mosaicos tienen un origen muy antiguo. Se han hallado mosaicos en Creta, la Mesopotamia y por supuesto en Grecia, Roma y el Imperio Bizantino.

El mosaiquismo en paredes es una gran manera de obtener color, textura y profundidad en las decoraciones. Los diseños de mosaiquismo pueden ser tranquilos en términos de diseño y color, en algunos casos se emplea la mezcla de varios tonos.