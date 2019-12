Hasta el momento no hay casos de sarampión

Del total de casos sospechosos de sarampión en Jujuy desde que inició el año y hasta la fecha no se registraron resultados positivos.

Ante el brote de sarampión desatado tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) como en la provincia de Buenos Aires donde se registraron 91 casos confirmados, en la provincia de Jujuy hubo un aumento de sospecha de sarampión a raíz del alerta nacional.

Pese a que la provincia se mantiene sin casos confirmados hasta el momento "hicimos que se intensifique la prevención en toda la comunidad debido al brote en Buenos Aires, en Brasil que ya registró más de 20 mil casos y en diferentes países de América del Norte", comentó Fabiana Vaca, referente del área de Epidemiología, tras considerar que tanto Buenos Aires como Brasil son los destinos más frecuentados por los jujeños.

Y agregó que "desde el área de epidemiología nos mantendremos al pendiente ante el surgimiento de casos sospechosos que corresponderán a los pacientes atendidos con exantemas y fiebre de más de 38 grados. En esos casos tomamos tres muestras para confirmar o bien descartar el evento".

Explicó que debido a su alta transmisibilidad de registrarse aunque sea un solo caso confirmado será considerado como brote y se emitirá el alerta epidemiológico correspondiente.

Entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 a la 50 en la Argentina se detectaron 86 casos, de los cuales 7 son casos importados o relacionados a la importación y 79 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados. La fecha de exantema del último caso confirmado fue el 3 de diciembre, así lo reportó el último Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud de la Nación.

De los 79 casos que presentaron exantema entre las SE 35 a 50, 16 corresponden a residentes de la Caba y 63 a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se registraron casos en los siguientes 13 partidos: Almirante Brown (1), Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), Lanús (1), La Matanza (12), Lomas de Zamora (3), Merlo (14), Moreno (16), Morón (1), Quilmes (1), Tigre (1), Tres de Febrero (1), San Martín (1) y Vicente López (2). El mayor número de casos confirmados de sarampión son en menores de 1 año de edad.

Las recomendaciones de vacunación a considerar

Desde el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan vacunar a equipos de salud de todo el país, es decir, a los que trabajan en el nivel asistencial por ejemplo, mesa de entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc., deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión.

También la población en general deberá verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad: de 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas). Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida (monovalente, doble o triple viral) o contar con serología IgG positiva para sarampión. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son consideradas inmunes gramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad. Los niños de 6 a 11 meses de vida, en caso de no poder aplazar el viaje deben recibir una dosis de vacuna triple viral, “dosis cero”.

Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario. Pero se recomienda no viajar al exterior. Y los niños de 12 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral. La 1º dosis correspondiente al año de vida y la dosis de Campaña Nacional de Seguimiento 2018. Aquellos niños que no hayan recibido la dosis de Campaña 2018, deberán recibir una dosis adicional. En el caso de los mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión. De no contar con las dos dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

Las personas que tengan previsto viajar deberán aplicarse la vacuna correspondiente por lo menos quince días antes de hacerlo.

Por último, las embarazadas pueden viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión). Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.