Viajó a especializarse en Alemania y fue premiada

La jujeña Carolina Berardi llegó a Alemania para perfeccionarse gracias a un convenio entre universidades y allí trabajó en una empresa de BMW y fue reconocida por su tesis junto a otros dos argentinos. Tuvo que adaptarse al frío intenso y aprendió a vivir con ello cambiando su estilo de vida. Como profesional aspira a volver a Jujuy para emprender algo con su familia.

Fue a través de un convenio entre la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con la de Alemania, Hochschule Biberach University Of Applied Science (de ciencias aplicadas) que dan una beca para seis o siete ingenieros junto a un programa del Gobierno alemán. "Me recibí de ingeniera industrial en julio de 2017 y a las semanas comencé con el máster en Tucumán, con clases en español e inglés, y allí todos los argentinos y los alemanes que fueron a Tucumán nos fuimos a hacer el segundo semestre en Biberach and Der Riss", precisó Berardi.

Con la beca cubría los costos de vida, seguro médico, pasajes y estudio; y si se quería quedar debía conseguir trabajo y por lo que Berardi consiguió una pasantía full time en BMW que al finalizar le ofreció hacer su tesis del máster allí, una investigación para dar solución a una problemática. En ese lugar la planta producía 1.400 vehículos por día y había falta de espacio en los salones de producción. Su proyecto fue hacer un centro logístico pegado a la planta, y repensar la logística de esas piezas y liberar espacios en la sala de montaje para almacenar las piezas. El trabajo le permitió graduarse del máster, fue considerado viable a futuro por los costos de operarios y logística, industria 4.0 que automatizaría todo, por lo que quedó en ellos decidir cuándo implementarlo.

Vivir en Alemania superó el aprendizaje académico y laboral. "La experiencia fue buena, vivir en Alemania fue difícil porque hay otra cultura, en el trabajo la gente es reservada con su vida privada, no se hacen asados como acá de fin de año, pero al mismo tiempo son cordiales cuando llegás a conocerlos. A mí me tocó un grupo de gente buena que me ayudó mucho", recordó. Pese a que no hablaba inglés, le ayudaron a aprender el idioma y sobre todo innovación.

Le sorprendió el sistema de transporte que es bueno pero caro, por lo que usó bicicleta para poder movilizarse, y estaba en un pueblo muy pequeño. Allí tenía una sola amiga que hablaba español, y el resto en dialecto.

"La mayor dificultad fue irme sola, no conocer a nadie, estar sola entre alemanes, meterme en una cultura. Para ellos yo era nueva, no me tenían mucha confianza, no me daban mucha tarea y les fui demostrando, porque los ingenieros son muy bien formados, y poco a poco me dieron más y me ofrecieron hacer la tesis", explicó.

Además, tuvo la satisfacción de que la Facultad da un reconocimiento a los mejores trabajos de tesis, reconociendo el trabajo de ingeniería y en management y logística, y a sus pares en ingeniería civil y a otro en sistemas. Es que consideró meritorio, porque la tesis la hicieron todos pero los argentinos tuvieron que aprender el idioma, adaptarse y es que también se valoraron otras cualidades.

Mucho aprendizaje

La vida cotidiana en Alemania fue para la jujeña todo un desafío. No sólo incorporó la bicicleta sino que tuvo que aprender muchas cosas, sumó un canasto grande para comprar lo necesario y evitar salir por el intenso frío. Cuando se le pinchó la goma, por el alto costo tuvo que aprender a cambiar la rueda con un tutorial, y también aprendió a arreglar cosas en la casa.

La comida le costó por el hecho de acostumbrarse a comer carne, ya que era cara y no de buena calidad, y tuvo que comprar pastillas de vitaminas para bajar la ingesta. Aprendió a abrigarse bien por las temperaturas de 10º a 15º bajo cero, y a elegir zapatillas que aíslan mejor, medias y cosas especiales para andar en bicicleta. Espera volver a Argentina, seguir un doctorado y su aspiración es hacer un emprendimiento con sus hermanos, agrónomo, abogado y otro estudiante de ingeniería biomédica. Sus padres y su abuela están en Jujuy, parte de la familia en Entre Ríos y Córdoba.