Menéndez en Zapla

Van llegando caras nuevas. Altos Hornos Zapla con la plaza asegurada para el Torneo Regional Federal Amateur 2020 ya perfiló todos sus cañones en la conformación del plantel y hace unas semanas atrás empezó con la intensificación de los trabajos físicos con un selectivo que realizó el DT Sergio Priseajniuc de 18 jugadores del club más el delantero Ignacio Lobo, retornó al "merengue" y la aprobación del defensor Gonzalo Pereyra.

Sin embargo ayer se incorporó como refuerzo el arquero Lautaro Menéndez de reciente paso en Instituto de Córdoba en la Primera Nacional.

El cordobés de 24 años ante El Tribuno afirmó que "vine a Palpalá a jugar, tener continuidad y buscar el ascenso. Hice las inferiores en Instituto y tuve la posibilidad de estar 4 años en Primera División. Mi objetivo es mantener la valla en cero todos los partidos, ser la valla invicta del campeonato y dar lo mejor de mí para el club que me abrió las puertas", agregando que "la gente me trató muy bien y los compañeros me hicieron sentir muy cómodo al ser el primer día, ya agarré bastante confianza con los chicos así que eso me deja tranquilo. Y a los hinchas les digo que estén tranquilos porque vamos a dejar todo y vamos a ir por el ascenso sí o sí", señaló el oriundo de Laborde.

Y otras cara nueva en el entrenamiento de ayer fue la del volante Fabricio Carlés que militaba en Alto Juniors de la Liga Jujeña. El volante contó que "jugando para Alto Juniors donde Zapla hace una semana nos ganó aquí en Palpalá, fue el salto que pude dar para que me vea el técnico y terminé arreglando para quedarme en el plantel", acotando que "me sorprendió la llamada del profe (Priseajniuc) y del dirigente (Marcelo Lizárraga). Conozco lo que tiene pensado el DT y muchos chicos del plantel y sé bien que van a buscar el ascenso y dejarlo a Zapla donde tiene que estar", sentenció.

Por el momento el "merengue" se entrena en turno simple con el selectivo integrado por Frías, Villagra, Ale, Naranjo, Cazón, Rodrigo Aquino, Axel Aquino, Mealla, Condorí, Romay, Luciano Luna, Vallejos, Gustavo Luna, Gómez, Mariani, Pérez, Solís y Barrientos más Pereyra, Lobo y ahora la llegada de Menéndez y Carlés. Hoy a las 17 jugará en el "Emilio Fabrizzi" ante Talleres por la 17º fecha liguista. El domingo jugará la final del Anual con Cuyaya.