Aclara sobre ordenanza impositiva y cargos

Enrique Yapura, titular de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de San Pedro, desmintió ayer los dichos del concejal Javier Jurado y aclaró algunas modificaciones que se hicieron en la ordenanza impositiva y el presupuesto para el año 2020.

En primer lugar, respecto a los dichos del edil donde afirma que habría subas de hasta un 80% en las tasas municipales, Yapura dijo que es totalmente incorrecto. Si bien hay actualización de algunos impuestos, los incrementos rondan el 30 o 40%. Lo que pasó, es que tomaron un solo ítem y trataron de generalizar todo. Por ejemplo en el matadero municipal, el resguardo en corral pasó de costar $1,50 a $3 pesos, aclaró el funcionario.

Lo más importante, indicó, sería destacar que en la gestión de Julio Bravo, la recaudación en el Matadero Municipal, en concepto de faenamiento de cerdos y vacunos, está en el orden de los $16 millones de pesos. Dinero que fue volcado en obras para la comunidad de San Pedro.

En este sentido explicó que cuando uno planifica realizar obras en la comunidad para beneficio del vecino, también debe buscar la forma de generar los recursos que permitan solventar estos trabajos. Para eso se modificó la ordenanza impositiva, de manera que esos recursos que ingresan por impuestos se vuelquen en obras.

Además, relató que esto obedece a la realidad económica del país. Este año vamos a terminar con una inflación del 50%, entonces debemos actualizarnos para que la recaudación no se resienta y podamos hacer las obras que los sampedreños necesitan.

No debemos olvidarnos que cuando comenzó la gestión del intendente Bravo la recaudación por recolección de residuos era solo del 11%. Hoy, en base a la confianza de los vecinos y a la transparencia en la administración, esa cifra ascendió al 35% de los contribuyentes. Por esa razón, afirmó que el ciudadano de San Pedro renovó el voto de confianza con esta gestión, permitiendo que Julio Bravo sea intendente por cuatro años más.

Las obras están a la vista y son la prueba más cabal de que los fondos que ingresan al municipio son destinados a obras que mejoran la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por ejemplo la Feria del Ramal, los puentes, semáforos, calles pavimentadas, iluminación, maquinarias, vehículos, entre otras tantas.

Por otra parte, en relación a la creación de nuevos cargos de planta permanente para el ejercicio 2020, aclaró que el concejal Jurado "interpretó erróneamente este ítem, creyendo que ya habíamos designado a personal en esta nueva planta. Esto no es así, sino que tiene que ver con un proyecto que tiene el intendente Julio Bravo y que será enviado al Concejo Deliberante para su aprobación. Tiene que ver con la conformación de un cuerpo colegiado que realice la evaluación y el análisis de cada uno de los empleados municipales que podrían pasar a la planta permanente. En esta calificación no solo se tomará en cuenta la antigüedad, sino también su desempeño, la asistencia, que no tenga sanciones, entre otros ítems que ya se definirán".

"Un empleado que haga bien su trabajo y que cumpla con sus horarios y obligaciones, merece pasar a la planta permanente y tener la estabilidad laboral y mejorar sus ingresos", afirmó Yapura.

"En este punto, queremos ser justos y que más allá de los signos políticos, todos los empleados tienen el derecho de acceder a la planta permanente, en base a sus méritos laborales, finalizó el secretario de Hacienda".