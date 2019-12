Compromiso de alumnos del "Martín Pescador"

En el anfiteatro "Las Lavanderas" del parque lineal Xibi Xibi, alumnos de quinto año del Colegio "Martín Pescador" de la capital realizaron una "Radio abierta por una sociedad inclusiva". La actividad se desarrolló de manera conjunta con la Fundación "Sentir".

El Tribuno de Jujuy dialogó con Laura Argote, docente de la cátedra "Proyecto de intervención socio comunitaria" y dijo que "esta materia consta del análisis y diagnóstico de una temática social que manifiesta algún tipo de problemática. Los alumnos arman equipos de trabajo y realizan propuestas para abordarlas. Este grupo eligió como tema central la discapacidad, especificando sobre todo en lo que es discapacidad y adolescencia, en este caso lo hicimos con la sede V de la Fundación ‘Sentir’ que trabaja con chicos ya egresados del secundario y que buscan inclusión laboral en la sociedad", comentó.

La docente aseguró que sus alumnos se vieron muy interesados en esta temática, ya que trabajaron con jóvenes con discapacidad y se mostraron entusiasmados por sus proyectos de vida, con los desafíos que les presenta una sociedad que recién está comenzando a ser inclusiva.

El trabajo comenzó en junio y culminó con la realización de la radio abierta que hizo hincapié en que las personas con discapacidad conozcan cuáles son sus derechos.

"En este proyecto participaron cinco jóvenes integrados de distintas edades, ya egresados del nivel medio de varios establecimientos y con diferentes dificultades, que asimismo presentaban diferentes desafíos, proyecto y anhelos en la búsqueda de su inserción social y laboral", aseguró la docente.

La Fundación "Sentir", que asiste a más de 260 niños y adolescentes con diagnóstico de trastornos vinculados a la comunicación, conducta y aprendizaje trabaja fuertemente realizando inclusión escolar y laboral de personas que presentan desafíos donde se trabaja para que logren una mejor calidad de vida.

"El desafío más grande que existe es salir de los lugares comunes, de los prejuicios y percepciones que en el sentido común se manejan. Cuando hablamos de discapacidad hablamos de una persona que tiene exactamente los mismos derechos que todas las personas, pero que presenta algún tipo de dificultad que apela al medio para que se adapte a su dificultad. Desde la institución encaramos la discapacidad diciendo que en muchos esa discapacidad no la tiene la persona, la tiene la sociedad, el entorno, que no se adapta, no se transforma para que esa persona pueda alcanzar plenamente todos sus derechos", aseguró.

La docente afirmó que desde la cátedra no se niega la discapacidad "no decimos que son igual que los demás porque presentan dificultades concretas, pero con la base que tenemos exactamente los mismos derechos y que es la sociedad la que debe desafiarse constantemente para cambiar y lograr incluir a todos".

Por otro lado, comentó que los alumnos estuvieron muy interesados en saber sobre el TEA y el Tdha en los jóvenes, ya que se trata de una etapa compleja y que muchas veces se hace hincapié en la niñez y no en la madurez de las personas.

Asimismo aseguró que en el colegio se están realizando talleres para los diferentes cursos "hay que pensar en convivir en diversidad, pensar en que no todos somos iguales, que sepamos convivir con la diversidad aceptando, reconociéndola y sobre todo respetándola", finalizó.

“Fue una experiencia muy enriquecedora”, dijo Agustina

Agustina Saravia es alumna de quinto año “B” del Colegio “Martín Pescador”, comentó que este proyecto tuvo un significado muy fuerte para ella ya que la mayoría de las veces las personas con discapacidad no están muy consideradas dentro de la sociedad.

“Lo que trabajamos con el grupo fue ver qué podíamos hacer con la información que teníamos de discapacidad e inclusión. Trabajamos mucho para ayudar a este sector, que, no es menor en la sociedad y se nos ocurrió hacer esta radio abierta para dar a conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad”, dijo.

Agustina comentó que al principio les resultó un poco difícil trabajar con los jóvenes incluidos que formaron parte del proyecto ya que nos los conocían y algunos eran muy introvertidos o extrovertidos. “Había chicos que nos podían decir qué es lo que querían trabajar y otros que no querían que nos acerquemos o mirarnos. Pero a través del trabajo y la confianza y de una salida al parque San Martín que compartimos junto con la Fundación "Sentir’ y de brindarles un espacio con contención pudimos interactuar”, relató.

Realizar este trabajo le cambió la mirada sobre la discapacidad, que se dé cuenta que la sociedad no tiene naturalizada a la discapacidad.

“Esperamos que los alumnos que hoy están en cuarto año, para el año puedan seguir con este proyecto y trabajar con las diferentes sedes que tiene "Sentir’ y seguir brindando información sobre estos derechos y la empatía que debemos tener en la sociedad para poder incluirlos”, finalizó.

La Fundación “Sentir”

La Fundación “Sentir”, a lo largo de estos años logró poner a disposición de la comunidad cinco sedes en donde brinda servicios de estimulación temprana, fonoaudiología, psicología, kinesiología, psicopedagogía, psicomotricidad, educación especial, cuenta con docentes de escuela común que brindan servicio a quienes asisten a la institución además de tener médico psiquiatra, neurólogos y pediatras.

“Sentir I” funciona en Independencia 1191, brinda estimulación temprana a niños de hasta 5 o 6 años.

En “Sentir II”, también Independencia 1191, se trabaja de manera específica la inclusión escolar, desde que empieza la vida escolar del niño a los 4 o 5 años y cubre hasta el terciario.

A “Sentir III”, en la localidad de Lozano, asisten adolescentes y jóvenes. Se brinda el servicio de aprestamiento laboral. En “Sentir IV”, con sede en Los Alisos, funciona el CET (Centro Educativo Terapéutico) que reciben niños de entre 4 y 5 años que debido a la severidad de sus diagnósticos necesitan apoyo específico de intervención y no pueden estar incluidos en una institución educativa formal. Y “Sentir V” brinda servicio de Centro de día a personas adultas desde los 25 años en adelante.

“Fue una experiencia muy enriquecedora”, dijo Agustina

Agustina Saravia es alumna de quinto año “B” del Colegio “Martín Pescador”, comentó que este proyecto tuvo un significado muy fuerte para ella ya que la mayoría de las veces las personas con discapacidad no están muy consideradas dentro de la sociedad.

“Lo que trabajamos con el grupo fue ver qué podíamos hacer con la información que teníamos de discapacidad e inclusión. Trabajamos mucho para ayudar a este sector, que, no es menor en la sociedad y se nos ocurrió hacer esta radio abierta para dar a conocer cuáles son los derechos de las personas con discapacidad”, dijo. Agustina comentó que al principio les resultó un poco difícil trabajar con los jóvenes incluidos que formaron parte del proyecto ya que nos los conocían y algunos eran muy introvertidos o extrovertidos.

“Había chicos que nos podían decir qué es lo que querían trabajar y otros que no querían que nos acerquemos o mirarnos. Pero a través del trabajo y la confianza y de una salida al parque San Martín que compartimos junto con la Fundación ‘Sentir’ y de brindarles un espacio con contención pudimos interactuar”, relató.

Realizar este trabajo le cambió la mirada sobre la discapacidad, que se dé cuenta que la sociedad no tiene naturalizada a la discapacidad. “Esperamos que los alumnos que hoy están en cuarto año, para el año puedan seguir con este proyecto y trabajar con las diferentes sedes que tiene ‘Sentir’ y seguir brindando información sobre estos derechos y la empatía que debemos tener en la sociedad para poder incluirlos”, finalizó.