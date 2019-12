Moisés renunció a la banca provincial y asumirá Tisera

Carolina Moisés renunció ayer a ser diputada provincial, y como su dimisión se produjo antes que asumiera su lugar será ocupado por quien figuraba en el noveno lugar de la lista de candidatos del Frente Justicialista en las elecciones del 9 de junio, Fátima Tisera.

Moisés, cabe señalar, renunció a la banca provincial porque también fue electa diputada nacional en octubre último encabezando la lista del Frente de Todos, por lo que decidió extender su mandato en la Cámara baja del Congreso Nacional.

"Hago efectiva mi renuncia en el momento que corresponde, esto es antes de la jura. Asumir para luego renunciar sería un acto de incoherencia política", señaló Moisés. Agregó que "los jujeños definieron el lugar que me corresponde para representarlos", acotando que para continuar como legisladora nacional fue electa en dos ocasiones, en las Paso de agosto y en las generales de octubre, en una lista que ella encabezaba (en la de diputados provinciales iba en tercer lugar).

"El único acuerdo que tengo es con cada jujeña, con cada jujeño que se esfuerza todos los días para intentar vivir mejor. A ellos me debo y como siempre lo he hecho, a los únicos con quienes me veo en la obligación de rendir cuentas de mi accionar político", sostuvo la legisladora.

La más joven de la historia jujeña

Fátima Tisera asumirá como diputada provincial el 10 de este mes, ya que Carolina Moisés renunció a esa banca para la que fue electa en los comicios del 9 de junio y así poder extender su mandato como legisladora nacional, para el que fue ratificado el 27 de octubre.

Tisera, con 21 años, será la diputada provincial más joven de la historia jujeña, superando en esa estadística justamente a Moisés, que asumió en ese cargo cuando tenía 23 años.

La joven militante del Movimiento Evita empezó a actuar en política cuando tenía 15 años, y este año su trabajo fue reconocido por el Frente Justicialista que la ubicó en el noveno lugar de su lista de candidatos a diputados provinciales, de la cual habían ingresado ocho (Moisés estaba tercera).

El mecanismo que se usó para definir al reemplazante de Moisés es el de “corrimiento de lista”, que se aplica cuando un legislador provincial electo renuncia a ese cargo antes de asumir. En ese caso lo reemplaza el siguiente candidato de la misma lista del último que fue electo. Si la renuncia de la sampedreña se hubiera dado luego de jurar como legisladora provincial, en su lugar tendría que haber asumido el primer suplente de la lista.

El Movimiento Evita de Jujuy celebró el ingreso de Tisera, referente de su sector juvenil, a la Legislatura provincial, indicando que así estarán representados, principalmente, la juventud, las mujeres y l@s trabajador@s de la Economía Popular.

“En esta nueva etapa que se inicia para poner de pie a la Argentina y a nuestra provincia, los movimientos populares, fruto de nuestra unidad lograda en las calles, avanzamos en conquistar representación legislativa que permita obtener más y mejores derechos para Todos. Es con los movimientos populares! Es con todos!”, finaliza.